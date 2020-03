O Concello de Marín chamará a diario aos maiores de 80 anos que viven sós para saber como están

O Concello de Marín sobe unha marcha máis no servizo de atención ás persoas maiores do municipio. A través do departamento de Servizos Sociais, o goberno local segue ofrecendo a súa prestación a todos os beneficiarios dos diferentes programas de axuda a domicilio. Ademais, como reforzo, a alcaldesa María Ramallo informou que desde este luns poñen en marcha unha rolda de chamadas a todas as persoas maiores de 80 anos que viven soas ou son un matrimonio solitario para coñecer de primeira man o seu estado de saúde e as súas necesidades.

"Chamámolas para saber como están e se teñen algún problema ou necesidade que non poden cubrir debido ao confinamento. Neses casos, trataremos de abordar a situación a través dos servizos de Protección Civil", explicou a rexedora marinense. O goberno local está coordinado tamén coas oenegués da vila, que tamén están a prestar servizos de forma solidaria nesta situación, como é o Comedor Social que segue despachando comidas para todas aquelas persoas que se atopan en circunstancias de vulnerabilidade.

Doutra banda, a Policía Local de Marín tramitou durante a pasada fin de semana un total de vinte multas a cidadáns que incumpleron as medidas de confinamento recollidas no decreto de Estado de Alarma. Os axentes reiteran a necesidade de cumprir de forma estrita con todas estas medidas, de feito desde as redes sociais do Concello están tamén emitindo mensaxes lembrando todo aquilo que está prohibido nestas datas.