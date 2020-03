Caldas habilita un servizo de atención psicolóxica mentres dure a crise do coronavirus

A concellería de Benestar Social de Caldas de Reis habilitou un teléfono de atención psicolóxica destinado ás persoas que necesiten este tipo de apoio ante a situación de emerxencia xerada polo coronavirus Covid-19.

"O actual escenario de emerxencia sanitaria, a incertidume que isto provoca e a obrigatoriedade de permanecer dentro das vivendas, pode ocasionar nalgunhas persoas unha elevada tensión emocional ou ansiedade", sinalou respecto diso a edil Inés Fuentes.

Desta forma os veciños e veciñas da localidade que sufran síntomas de ansiedade, depresión ou outro motivo susceptible de precisar axuda poden chamar aos teléfonos 986 530 814, 986 540 002 ou 637 21 48 57, que estarán atendidos pola psicóloga municipal que tamén se encarga do CIM. Funcionarán as 24 horas do día.

Entre as recomendacións que traslada o Concello nunha situación excepcional como a que se está a vivir atópase a de recoñecer aceptar as emocións. Tamén que se compartan coas persoas próximas e búsquese apoio cando sexa necesario.

Ademais aconséllase fiarse dos datos proporcionados por fontes oficiais e fuxir daquelas informacións que non proveñan de fontes recoñecidas para evitar alarma innecesaria.

DESINFECCIÓNS

Dentro das medidas de prevención ante o Covid-19 postas en marcha a nivel municipal, o goberno local de Caldas de Reis confirmou que nos últimos días procedeuse á desinfección de todas as instalacións, vehículos e equipos vinculados ao servizo de limpeza e recollida de residuos sólidos urbanos.

Pola súa banda voluntarios de Protección Civil ocupáronse de espazos urbanos e de desinfectar zonas especialmente concorridas como as contornas de comercios de alimentación, farmacias, bancos ou o centro de saúde.

Por último o alcalde, Juan Manuel Rey, solicitou á Subdelegación do Goberno a intervención da Brilat para proceder á desinfección do centro residencial de maiores onde se detectou un caso positivo de coronavirus.