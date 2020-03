O asilo de Caldas, en corentena tras un positivo por coronavirus

Protocolo de seguridade polo coronavirus no asilo de Caldas © Protección Civil de Caldas Protocolo de seguridade polo coronavirus no asilo de Caldas © Protección Civil de Caldas

O primeiro caso de coronavirus en Caldas de Reis provocou que o asilo de anciáns da localidade quedase en corentena. Fontes sanitarias confirman que un dos seus residentes deu positivo e, por precaución, illouse todo o centro.

Tras detectar síntomas en varios dos anciáns, as autoridades optaron por facer probas aos residentes e, actualmente, estase á espera dos resultados do resto de analizados.

O asilo de Caldas, xestionado polas Hermanitas dos Anciáns Desamparados, está situado en pleno centro da localidade, á beira do centro de saúde.

Ante este positivo, o goberno municipal activou o protocolo e fixo un chamamento á calma, apelando a seguir as medidas de autoprotección como medio máis efectivo para afrontar esta situación de pandemia.

A comisión de seguimento do coronavirus, dirixida polo alcalde, ofreceu toda a súa colaboración ao centro residencial, no que se están levando a cabo as correspondentes medidas de vixilancia, control e illamento.

A este respecto, o Concello xa ordenou un operativo especial de desinfección por parte de Protección Civil na contorna da residencia e o centro de saúde para minimizar o impacto que poida ter o COVID-19 na vía pública.

Así, sete voluntarios da agrupación, coa colaboración da Policía Local, sectorizaron a zona para limpala con auga e lixivia e a rúa quedou pechada ao tráfico peonil. Ademais, están a valorarse realizar outras actuacións.

Nestes momentos, engade o goberno municipal, piden manter prudencia e recomendan a todos os cidadáns non saír de casa a menos que sexa estritamente necesario.

Ademais, lembra que se mantén activo un servizo de atención especial a persoas maiores e dependentes durante a vixencia desta alerta, do que se pode facer uso as 24 horas a través dos números 609 829 292 e 986 191 958.