Sanidade xa fai en Pontevedra as probas no coche para detectar o coronavirus

Pontevedra estrea as probas rápidas para detectar o coronavirus

Desde as catro da tarde, a área sanitaria de Pontevedra comezou a realizar probas rápidas para detectar o coronavirus en pacientes con síntomas sen que estes teñan que saír do coche. Este sistema, denominado CovidAuto, estreouse con éxito no hospital Meixoeiro de Vigo

© Diego Torrado