Os test rápidos do "Covid-Auto" trasládanse ao exterior do Hospital Provincial

A Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés procederá a activar este mércores 1 de xullo, no acceso exterior do Hospital Provincial pola rúa Joaquín Costa, o seu punto de extracción "Covid-Auto" que ata o de agora prestaba actividade no Pazo da Cultura de Pontevedra.

O novo emprazamento do "Covid-Auto" da resposta á petición do Concello de Pontevedra de poder dispoñer da totalidade dos espazos do Pazo da Cultura para albergar as probas educativas de acceso á Universidade (ABAU), a antiga selectividade.

Este punto de extracción no Hospital Provincial terá os servizos e infraestruturas sanitaria máis preto, en caso de necesidade loxística ou asistencial.

O protocolo organizativo para esta activación por parte da Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés xa notificou aos usuarios citados para as vindeiras probas "Covid-Auto" o novo emprazamento deste punto no exterior do Hospital Provincial, que disporá así mesmo durante cada xornada de actividade dun circuito de circulación dinámica de entrada e saída do mesmo.