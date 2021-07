Abren un CovidAuto no Hospital Montecelo para aumentar a capacidade de diagnóstico

O avance imparable da covid-19 na área sanitaria nas últimas xornadas levou ao Servizo Galego de Saúde a poñer en marcha un novo punto de realización de probas PCR á poboación. Púxose en marcha este venres e está situado no exterior do Hospital Montecelo de Pontevedra.

Trátase, segundo confirmaron fontes sanitarias, dun CovidAuto, igual aos que se instalaron nas primeiras ondas da pandemia no Hospital Provincial e o recinto feiral de Pontevedra.

Ata o de agora, en Montecelo non houbo este servizo, senón que en leste mesmo punto, diante do acceso á zona de Farmacia, habilitouse durante a primeira onda unha zona reservada para vehículos desde a que se podían recoller os fármacos sen ter que entrar no interior do centro hospitalario.

Fontes oficiais da Consellería de Sanidade confirmaron a posta en marcha deste CovidAuto, que funcionará tan só en horario de tarde.

Co seu funcionamento, "aumenta" a capacidade de toma de mostras para PCR en pacientes sintomáticos e en persoas con mobilidade reducida, explicaron estas mesmas fontes.