Papás, un agasallo comunitario espéravos: ás oito o aplauso tamén é para vós

Nestes días excepcionais de confinamento, resulta inevitablemente excepcional esta data do 19 de marzo. Un día para mostras de agarimo, que esta vez, paradoxalmente, están supeditadas á distancia e á proximidade ao mesmo tempo. As redes sociais están a nutrir de ideas para dar ese toque diferencial á xornada festiva.

Proponse que ese aplauso das oito da tarde dedicado a persoal sanitario e resto de colectivos que estas semanas teñen que saír a traballar, dedíquese tamén aos pais. Outra das ideas que está a chegar por Whatsapp é que ás sete da tarde, sálgase igualmente a balcóns e xanelas para cantar o 'Ola don Pepito' dos Pallasos da Tele: "empezarán a cantar todos os que vivan en portais impares e responderanlles os que vivan en portais pares".

A imaxinación e o sentido do humor - idiosincrasia dos españois -, tampouco falta esta xornada. Circulan polos móbiles un vídeo no que un pai é sorprendido pola súa familia cunha caixa debidamente adornada e en cuxo interior que hai?... rolos de papel hixiénico!.

As tecnoloxías van unir virtualmente ás familias, xa estean a uns metros ou a quilómetros de distancia. Antonio habitualmente reuníase coa súa muller, o seu fillo e a súa filla na súa casa. Son uns fillos de agasallos útiles, pero esta vez terán que esperar eses detalles. Cada un está no seu domicilio entre Poio e Pontevedra e confían en que a vídeollamada a tres bandas non lles impida verse e felicitarlle. Unha situación que se repetirá a próxima semana, xa que Antonio estará de aniversario.

Sen abrazos polo seu traballo

José pasa o día de hoxe afastado dunha das súas fillas que se atopa en Madrid, onde estuda. Ten preto a súa outra filla e a súa muller, na súa casa, en Pontevedra. "A pequena hoxe ao espertar felicitoume, este ano sen abrazos nin bicos porque como eu saio todos os días ao traballo e atendo ao público, estamos a facelo así desde o primeiro día". A pesar da distancia dentro do domicilio e a preocupación pola filla maior, non perde o humor: "tamén decidín o primeiro día de confinamento non afeitarme. Eu sempre fun moi besucón con todo o mundo e non me gusta picar coa barba; así que ata o día en que isto se poña ben e podamos abrazarnos e bicarnos de novo, a barba estará comigo".

Os agasallos máis que nunca se suplen con imaxinación, ben por esquecemento, ben por non poderse comprar. Hóuboos previsores; José Luis recibirá un regalito envolto en papel de xornal; regalito que as súas fillas encargaron por comercio online e que ademais servirá como entretemento para as horas ociosas. Unha delas está ao seu lado, outra xunto á súa neta felicitaralle por videoconferencia.

Mans na cociña

Benito habitualmente este día de San José come fóra coa súa muller e as súas dúas fillas. Este ano vai ser en casa, pero tamén terá o seu toque especial porque "non puidemos comprarlle nada, estamos a facerlle unha torta de amorodos con nata, así que de agasallo un doce, que vén sempre ben". Habitualmente esta familia aproveita esta semana para reunir a máis membros da familia que están dispersos por Galicia e homenaxear ao avó; a convocatoria queda aprazada, seguro.

Diego vive por primeira vez esta data como pai. Esta mañá a súa parella e o bebé "viñeron cun globo que dicía feliz día papi e regaláronme un marcapáxinas feito por eles". Onte fixeron no supermercado unha compra especial para poder facer hoxe unha comida máis elaborada e non poderán saír fóra, pero o seu restaurante será hoxe a terraza.

E non caen no esquecemento os pais que xa non están e que chegada esta data adoitaban recibir ramos de flores nos cemiterios. Esta vez non terán ese motivo floral, pero a ausencia seguro que ten o seu momento especial na memoria, que é onde sempre están presentes. Para todos: excepcional día do pai!