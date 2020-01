Xabi, o primeiro bebé do ano en Pontevedra, naceu ás 2.14 no Hospital Provincial

Xabi naceu ás 2.14 horas no Hospital Provincial e converteuse no primeiro bebé do ano 2020 en Pontevedra. É un neno e pesou 2 quilos e 430 gramos ao nacer.

Segundo informou o Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, os pais de Xabi son Silvia Sotelo e Christian Rey e gozan das primeiras horas co seu pequeno na área de maternidade do Hospital Provincial.

No outro centro hospitalario da área sanitaria, o Hospital do Salnés, o primeiro bebé do ano non foi tan madrugador. Os profesionais sanitarios prevén atender o seu primeiro alumeamento de 2020 durante as horas da tarde deste mércores 1 de xaneiro.