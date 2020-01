Unha condutora bébeda sofre un accidente ao chocar con un turismo estacionado en Estribela

A Policía Local de Pontevedra denunciou e remitiu ao xulgado o comportamento dunha condutora que durante a madrugada deste primeiro día do ano 2020 tivo un accidente en Estribela cando conducía bébeda.

Segundo a información facilitada pola Policía Local, o accidente rexistrouse ás 7.20 horas deste 1 de xaneiro na avenida Montero Ríos. Unha muller de 30 anos que conducía un turismo impactou contra outro vehículo estacionado no lugar.

Os axentes someteron á condutora á proba de consumo de alcol e deu un resultado positivo de 0,60 miligramos de alcol por litro de aire expirado, polo que sería autora dun delito contra a seguridade viaria e a Policía instruíu dilixencias que foron remitidas ao Xulgado de Garda.

Durante a madrugada de Noitevella os axentes da Policía Local realizaron dous controis estáticos de alcoholemia nos que controlaron 152 coches e tan só detectaron un condutor que estaba baixo os efectos do alcol.

O primeiro control realizouse entre as 02:30 e 3:30 na rúa Pai Gaite. Os axentes controlaron 85 vehículos e soamente detectaron un positivo, de 0,48 miligramos de alcol por litro de aire expirado

O segundo control realizouse entre as 6.00 e as 7.00 horas na avenida de Bos Aires. Entre os máis de 67 vehículos controlados non houbo ningún positivo.