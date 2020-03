A corentena, un obstáculo máis na relación entre pais separados con fillos menores

Este xoves celébrase o Día do Pai e é tradicional celebralo en familia. Mesmo cando a convivencia entre os proxenitores é interrompida por un divorcio, é habitual que os tribunais acorden que os menores pasen con cada un dos seus proxenitores o día da súa respectiva festividade. Con todo, a corentena decretada polo Goberno para conter o coronavirus modificou o escenario. Desde a Asociación de Pais e Nais Separados de Galicia recoñecen que os puntos habituais de intercambio, as visitas por horas e, en ocasións, o réxime de custodia estanse viedo afectados por esta insólita situación.

Pero a relación entre pais e nais non é o único obstáculo, o decreto reduce aos casos de forza maior o traslado de menores en vehículos polo que moitos pais temen ser multados cando vaian recoller aos seus descendentes para realizar o traslado de domicilio. "Hai que respectar as sentenzas xudiciais, sempre que non se poña en risco a saúde do menor ou dos familiares, consideramos que son casos de forza maior", argumenta o vicepresdente da asociación, Abel Lamas.

Aínda así, o directivo da asociación lembra que a pesar do especial das circunstancias, "os dereitos dos menores hai que respectalos". Neste sentido, ve apropiado levar a sentenza no coche para mostrarlla aos axentes se se produce unha detención. "Se os policías ven a unha familia numerosa nun coche, é normal que actúen. Pero ten que haber sentido común", pide Lamas a todas as partes implicadas.

Sobre esta medida de precaución ante as sancións discrepa a avogada especializada en divorcios con fillos e concelleira de Promoción Económica no Concello de Pontevedra, Yoya Blanco. "Moitos optan por levar o convenio regulador como xustificante, pero eu recomendo reducir os intercambios porque reducir os contactos é a única medida de previr os contaxios", sostén a edila que antepon, nestes momentos, a saúde pública por encima da custodia compartida. "Hai outras formas de manter o contacto como as videochamdas", puntualiza, antes de engadir que cando regrese a normalidade hai mecanismos para recuperar o tempo perdido.

Con todo, desde a asociación aseguran coñecer xa casos nos que, de forma unilateral, un dos proxenitores rompe o réxime de custodia amparándose na orde de confinamento. "Haberá conflitos", auguran desde a agrupación.

Outro motivo de fricción entre aqueles pais e nais cuxa relación non é boa é o establecemento do lugar do intercambio. "Normalmente adoitaban facerse á saída do colexio, agora ten que ser no propio domicilio, claro", expoñen desde o colectivo, que pide que se respecten as decisións dos xuíces. Aínda así, se se incumpren as sentenzas, lembran aos afectados que poden interpoñer a correspondente denuncia. "Pero non será unha solución inmediata, cando todo normalícese os tribunais decidirán que sanción impoñen ou se corresponde sancionar", explica Lamas.

Unha medida que si que se viu limitada por mandato xudicial pola corentena está relacionada cos contactos por horas. Aqueles momentos do día no que un dos proxenitores que non ten nese momento a custodia do menor ten dereito a pasar unhas horas na súa compañía. "O obxectivo é reducir os contactos e as posibilidades de contaxio", apuntan desde un colectivo que seguirá vixiante para velar polo dereito de nais e pais de pasar tempo cos seus descendentes.