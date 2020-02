A crispación da política nacional entra no pleno a conta da débeda do Estado con Galicia

Pleno municipal no Teatro Principal de Pontevedra © Cristina Saiz Pleno municipal no Teatro Principal de Pontevedra © Cristina Saiz Pleno municipal no Teatro Principal de Pontevedra © Cristina Saiz Pleno municipal no Teatro Principal de Pontevedra © Cristina Saiz Pleno municipal no Teatro Principal de Pontevedra © Cristina Saiz

Dous asuntos centraron o debate do pleno municipal que a corporación celebrou este luns 24 de febreiro: a nova ordenanza de mobilidade e espazos públicos de Pontevedra e a moción do PP para reclamar ao Estado os 370 millóns de euros que debe a Galicia.

A ordenanza, a pesar de ser un asunto de certo trámite, foi aprobada cos votos a favor do goberno municipal, BNG e PSOE. Partido Popular e Ciudadanos abstivéronse.

Tras esta aprobación inicial, abrirase un prazo de exposición pública dun mes durante o cal se poderán presentar alegacións a esta nova normativa. O pleno deulle o seu visto e prace nos termos xa coñecidos, máis aló dalgunhas correccións lingüísticas.

O edil impulsor desta ordenanza, César Mosquera, recoñeceu que "non foi fácil" redactar esta normativa, xa que "non podemos ir en contra" dos regulamentos de Tráfico e instancia superiores e destacou que é "funcional" e "acaída" á realidade de Pontevedra.

O obxectivo foi dar un "corpo uniforme" aos aspectos da mobilidade que, ata o de agora, non estaban regulados para garantir a "coexistencia" dos cidadáns nos espazos públicos

Desde Cidadáns, Goyo Revenga asegurou que a ordenanza está "muy bien traballada" e que o seu contido é "bastante aceptable", aínda que criticou que para a súa redacción non se consultara con colectivos sociais e que "pase de puntillas" polo asunto dos lombos.

Pablo Fernández, concelleiro do PP, lamentou tamén o "ficticio" proceso participativo desta ordenanza e que "deixe no limbo" certas cuestións. Ademais, os populares consideran que "se botan en falta" medidas para promocionar o transporte público, crear vías sanitarias ou fomentar o uso da bicicleta, con novos carrís bici ou a instalación de aparcamentos.

Pero, sen dúbida, o debate máis agre viviuse a conta da moción coa que o PP pretendía que a corporación instase o Estado a pagar os 370 millóns de euros, 200 polo IVE de 2017 e 170 por cumprir o teito de gasto, que lle debe a Galicia.

Os populares quedaron sós nesta postura, ante o voto en contra de BNG e PSOE e a abstención de Ciudadanos. Os tres partidos fixérono tras duras críticas ao "electoralismo" desta medida, especialmente desde as filas socialistas e nacionalistas.

Rafa Domínguez, que recoñeceu que este problema "se inició con Montoro" durante o goberno de Rajoy, explicou que "se ha convertido en impago" co executivo de Sánchez. "Es inasumible e injusto que los socialistas de Madrid nos roben a todos los gallegos", dixo.

O portavoz do PP, que asegurou que "no podemos consentir el expolio a nuestras cuentas", criticou ao PSOE pontevedrés por "consentir que nos roben" e tamén ao BNG, ao que considera como un "cómplice necesario" do furto deste diñeiro a Galicia.

Domínguez negouse a aceptar unha emenda presentada polo BNG na que os nacionalistas, ao entender que a moción dos populares estaba "superada" polos acontecementos, instaban a Xunta e Estado a negociar de maneira bilateral o pago desa débeda e arbitrar unha solución de "urxencia" para os 170 millóns da norma de déficit.

O resto do diñeiro, segundo Carme Da Silva -que ironizou con que o líder popular "estivo rozando o independentismo" na súa argumentación-, débese reclamar nos tribunais algo que, segundo lembrou, o BNG " esixiu desde ou minuto un" a pesar da negativa do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, e do propio PP.

O portavoz socialista Tino Fernández foi moito máis duro e afirmou que "de roubar ou PP sabe moito" e acusou a Domínguez de ser un "mamporrero" do PP e de utilizar o pleno municipal como "arma electoral".

Lembrou que Núñez Feijóo "non se preocupou" desa débeda ata que gobernou o PSOE en Madrid e pediu ao PP que "deixe de dicir cousas que non son", xa que considera que é "falso" que Galicia teña menos diñeiro por esta decisión, xa que esas cantidades foron presupostadas e "non se tiveron en conta" para cumprir o déficit.

A mesma sorte correu a moción presentada por Ciudadanos para incluír bonificacións na viñeta para os vehículos eléctricos, híbridos ou impulsados por biogás. Goyo Revenga apelou, sen éxito, a que o Concello "pase a la acción" para incentivar o uso destes coches. A iniciativa, que foi apoiada polo PP, foi rexeitada polo goberno municipal.

ASUNTOS UNÁNIMES

Polo demais, no pleno que a corporación celebrou este luns tamén houbo espazo para a unanimidade entre os grupos políticos como, por exemplo, para aprobar unha declaración institucional en honra a Rosalía de Castro, polo 183 aniversario do seu nacemento.

A declaración, lida polo alcalde, destaca que Rosalía é unha das "figuras fundacionais" da cultura galega e "emblema" do "prestixio e dignificación" do idioma e a literatura de Galicia, algo que permitiu "elevar a lingua do pobo a lingua literaria e artística" e que, engade o texto, "nos cohesiona como pobo e nos identifica e diferenza no mundo".

Ademais, tamén aprobou a firma do convenio coa Academia Galega de Seguridade Pública para que a Xunta se faga cargo das oposicións de acceso libre á Policía Local, unha medida que segundo Carmen Fouces, edil de Persoal, para o Concello "todo son vantaxes".

O pleno tamén aprobou por unanimidade dúas mocións presentadas polo PP, unha para a reforma integral da Rúa da Torre e da travesía Francisco Asorey e outra para mellorar a accesibilidade dos parques infantís para que sexan plenamente sensoriais mediante braille.