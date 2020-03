Rafa Domínguez pide investir medio millón de euros en arranxar o Miradoiro de Monte Porreiro

Estado do Miradoiro de Monte Porreiro © Partido Popular de Pontevedra

O estado no que se atopa o Miradoiro de Monte Porreiro provocou a presentación dunha moción do Partido Popular respecto diso para o seu debate no pleno municipal.

"É sen dúbida un dos espazos singulares máis bonitos e interesantes, non só de Monte Porreiro, senón de toda Pontevedra. A súa localización, e o seu tamaño permitiríanlle ser un foco de atracción incrible para que a xente se achegase ao barrio. Lamentablemente o seu mal estado impide que se poida explotar e que os veciños de Pontevedra poidan gozar plenamente del", sinalou na súa exposición o portavoz do PP, Rafa Domínguez.

O edil popular pide ao goberno local no seu texto o arranxo integral de de este parque cunha dotación orzamentaria de "non menos de 500.000 euros".

Actualmente, defende Domínguez, o Parque Europa sofre problemas de limpeza e problemas como "baldosas rotas nas beirarrúas ou maleza que impide o normal paso de carriños ou persoas con mobilidade reducida".

Ás queixas do portavoz do PP local engádese tamén unha iluminación que "é deficiente en todo o barrio en xeral", sinalou a través dun comunicado.