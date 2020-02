O barco do Rei Urco naufraga en metade do desfile do Entroido

Avaría do barco do Rei Urco © PontevedraViva

Foi unha das múltiples anécdotas que deixou o Desfile de Entroido de Pontevedra, a avaría do barco do Rey Urco.

O "Burla Negra" foi a pique coma o Titanic ao chegar á rúa Michelena, xusto cando pasaba fronte ao monumento ao Loro Ravachol.

O contratempo afectou á marcha do desfile ata que o barco finalmente puido ser retirado, entre aplausos, pola praza da Peregrina.

Non será esta a última aventura do barco do pirata Benito Soto que promete seguir dando moita guerra nas festas da Boa Vila.