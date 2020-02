Trece agrupacións participan dende este luns no Concurso de Murgas

O Entroido de Pontevedra bate un récord de participación. O Concurso de Murgas do Entroido contará este ano con 13 agrupacións nas semifinais do luns e do mércores.

Á final do xoves, 27 de febreiro, pasarán as 5 finalistas.

Todas as actuacións das Murgas serán no Pazo da Cultura a partir das 21.00 horas. A entrada é de balde.

O luns 24 de febreiro actuarán: Os de Soremay Os de Noalla Romanox Os Oneis Bin Bang Tropa de Moncha A Caralla Jana de leria Val do Lérez. Aos que poñen verdes