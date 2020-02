O rei Urco e a Asociación Recriativa de Xeve inaugurarán este venres o Entroido pontevedrés na Praza da Ferrería

Pregón do Entroido 2019: Os Solfamidas © Diego Torrado

A visita do rei Urco ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, marcará, como é tradicional, o inicio do Entroido pontevedrés. O encontro está previsto para este venres ás 21 horas na Praza da Ferrería, onde terá lugar unha hora antes unha degustación popular de filloas.

A comitiva do rei do entroido supoñerá o pistoletazo de saída dun programa festivo que durará máis dunha semana. Urco chegará á emblemática praza pontevedresa escoltado polas comparsas Os Canecos, Amoriños de Bora, Os 100 Tolo, Os da Cana, As flores do Entroido, Os Solfamidas, Os Paparrulos, As Sonecas e Os Miúdos.

Tras a recepción, será desvelada a incógnita do contido do pregón desta edición que correrá a cargo da Asociación Recriativa de Xeve que promete crítica e sátira.

O evento estrela da primeira semana festiva terá o desfile do Entroido previsto para as 17 horas do día 22. A caravana partirá de Xosé Malvar e concluirá na Praza de España e Alameda. Unha das novidades deste ano é a instalación dunha plataforma de dez metros para facilitar a visión do desfile ás persoas con mobilidade reducida que será instalada diante da Casa do Concello.

Ao finalizar o desfile dará comezo a festa do Entroido na que se entregarán os premios do concurso de disfraces, que este ano inclúe entre os agasallos unha figura do papagaio Ravachol en cerámica de Sargadelos.