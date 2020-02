Apegados á lingua galega tamén na primavera

A Concellaría de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra pon en marcha unha nova quenda de actividades dentro do programa Apego, que busca promover a transmisión interxeracional da lingua galega e facilitar a socialización en galego nos primeiros anos de vida

O programa esténdese ao longo de varios meses porque ten en conta outras citas para as familias como o Salón do Libro, o Congreso de Mediación Lectora ou o Galegote Rock.

Esta nova quenda de actividades comeza este sábado 22 de febreiro cun obradoiro de recursos educativos dirixido a profesionais en activo que traballan na educación infantil, tanto na etapa de 0 a 3 anos como na de 3 a 6. Será entre as 10.00 e as 14.00 horas na Casa Azul e estará impartido por Fabaloba.

Esta actividade formativa ten como obxectivo dar a coñecer materiais e recursos en galego de utilidade para o día a día nas aulas. Intercalará actividades de sensibilización (audiovisuais, debates e outras dinámicas para a reflexión) coa presentación de materiais educativos.

A segunda actividade programada será o mércores 25 de marzo, de 17.30 a 19 horas na Casa Azul. Trátase dun faladoiro para nais e pais de nenos de 0 a 6 anos baixo o título 'Como apoiar o comezo da vida', impartido por Sonia Villanueva.

Este relatorio está dirixido a nais e pais co fin de orientar sobre a importancia do movemento libre e do xogo no desenvolvemento das crianzas durante os primeiros anos, a través da ollada da pedagoxía Pikler.

O xoves 2 de abril, de 18 a 18.45 horas estaá programado na Casa Azul 'Fíos do Querer', con Cé Orquestra Pantasma. Trátase dun obradoiro musical para familias con nenas e nenos de 0 a 5 anos para cantar, bailar e xogar en familia.

O sábado 18 de abril na Casa Azul está programado 'Arrolos de Salitre', con Faia Díaz e Guillerme Fernández, dous obradoiros para familias con nenas de 0 a 2 anos no que se aprenderán as melodías tradicionais coas que arrolar aos bebés, transmitíndolles apego, lingua e música.

O obradoiro está basseado no CD Arrolos de Salitre (Músicas de Salitre, 2010), de Xabier Díaz e Guillerme Fernández e terá dúas sesións, de 11.00 a 12.00 e de 12.30 a 13.30 horas.

O venres 24 de abril, de 17 A 19.30 horas nos xardíns do Doutor Marescot está programado 'Vai de xogos', con Risotadas, un obradoiro para familias con nenos de 0 a 6 anos que propón recuperar a rúa como espazo de socialización e valorar os xogos como ferramenta de aprendizaxe e comunicación.

O domingo 31 de maio, de 11.00 a 12.30 horas, será a quenda de 'Aprendendo a falar cos paxariños', con Manuel Domínguez, de Ventos Estudos Ambientais. Será unha saída á natureza para familias con nenos de 0 a 6 anos pola Illa do Covo para observar as aves, a flora e os elementos artísticos.

A última actividade será o domingo 21 de xuño, de 10 a 12 horas. Trátase de 'Na procura das herbas de san Xoán', con Amancio Castro, unha andaina para familias con nenos de 0 a 6 anos pola contorna do río Gafos para coñecer e identificar as especies naturais e atopar as herbas de san Xoán.

Todas as actividades son de balde e con prazas limitadas, de maneira que, para participar, é necesario inscribirse nos formularios dispoñibles en apuntate.pontevedra.gal.

Apego está dirixido a familias con fillos ata 6 anos ou que están agardando un novo membro e a profesionais. Para formar parte do programa Apego hai que solicitar unha cita no enderezo web www.apego.gal.