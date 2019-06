300 familias pontevedresas sumáronse xa ao programa Apego

Catro anos leva en funcionamento o programa Apego no Concello de Pontevedra, un tempo no que logrou chegar a 300 familias do municipio.

Esa cifra redonda é a que representan Antía Pereira e Alexandre Novoa, futuros pais que foron recibidos este martes polo concelleiro de Normalización Lingüistica, Alberto Oubiña.

Apego está pensado para fomentar e mellorar a transmisión do galego como lingua inicial na familia, creando ademais un contexto social en galego para que os pequenos crezan descubrindo a vida a través do idioma de forma natural e sen ningún tipo de complexos.

"Parte da necesidade de educar aos nenos e nenas dende o berce", explica Oubiña, xa que eles "son o futuro do pañis e o futuro da lingua".

Durante o mes de maio foron 11 as novas familias que se sumaron ao proxecto, familias que ao longo destes anos teñen un perfil moi diferentes, desde núcleos familiares 'galego-falantes' a outros chegados desde fóra da comunidade ou pais que non falan con fluidez o idioma "pero din que non queren que os fillos teñan o mesmo problema", sinalou o edil.

Ademais de ofrecer ferramentas e material educativo aos pais, Apego ofrece ao longo do ano diversas actividades pensadas para as familias, sempre tendo que conta que "criar a un fillo ou filla non é só cuestión dos pais e nais, é unha cuestión social", defendeu Alberto Oubiña.