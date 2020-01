O Concello aumentará o gasto corrente en 2020 para contar con "servizos top"

Raimundo González © Mónica Patxot

Case 35,5 millóns de euros destinará o Concello de Pontevedra a gastos correntes en 2020, o que supón 1,6 millóns máis que o exercicio anterior. Así se recolle no borrador do orzamento pactado por BNG e PSOE. O edil de Facenda, Raimundo González, destacou que ese diñeiro destinarase a mellorar os servizos municipais.

"Queremos ter uns servizos top e que melloren substancialmente os actuais", destacou González nunha rolda de prensa celebrada este martes, de forma que este incremento na calidade sexa patente na atención que ofrecen aos cidadáns.

Así, eses 1,6 millóns de euros que o Concello gastará a maiores reforzarán varios dos servizos municipais. O responsable de Facenda explicou que 400.000 euros a maiores irán para a adquisición de contedores, papeleiras e recipientes de recollida selectiva e outros 300.000 euros para a mellora de parques e xardíns.

Tamén crecerá en 150.000 euros a partida para a limpeza de dependencias municipais, instalacións deportivas e centros sociais, 100.000 euros máis serán para adquirir novo material informático e incrementarase en máis dun 50% o diñeiro dispoñible para actuacións de mantemento nos espazos urbanos e nas vías do rural.

Raimundo González detallou, por outra banda, que no capítulo de ingresos o Concello prevé recadar 2,7 millóns de euros máis que en 2019, a pesar de conxelar taxas e impostos por sexto ano consecutivo.

Isto é debido, segundo explicou, a que os fondos europeos EDUSI aumentarán en 736.000 euros con respecto ao ano pasado ou a que as transferencias do Estado tamén serán maiores, con 911.000 euros adicionais, e chegarán ata os 19,8 millóns, entre os cales o diñeiro procedente dos tributos estatais, o IRPF ou o IVE/IVE serán as partidas máis grandes.

En canto á actividade municipal, o Concello espera que a recadación creza en 969.000 euros, polo aumento de poboación e actividade económica ou as revisións que se fixeron para detectar a fraude. En impostos directos estiman ingresar 29,8 millóns (dos cales 19,9 son de IBI), outros 20 millóns serán por taxas e 2,9 millóns por impostos indirectos.

O edil de Facenda destacou que estes orzamentos, que se prevén aprobar na primeira quincena de febreiro, recollen que a débeda ao 31 de decembro situouse en 7,9 millóns de euros, o que supón apenas 95 euros por habitante, fronte á débeda autonómica, que está en 4.300 euros por galego; ou a estatal, que alcanza os 25.457 por cada español.