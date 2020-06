Sae a contratación o servizo limpeza para dependencias municipais e instalacións deportivas

A Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra aprobou na súa sesión deste luns o inicio do contrato do servizo limpeza para dependencias municipais e instalacións deportivas.

Este inicio de licitación realízase debido a que o anterior contrato fora impugnado pola Asociación Profesional de Empresas de Limpeza por non fixar o límite máximo de horas extras nos pregos.

Os novos pregos volven fixar dous lotes: o primeiro inclúe os mercados municipais, cemiterios, a totalidade de casas de cultura e centros sociais e as dependencias municipais; e o segundo inclúe todos os pavillóns deportivos muncipais.

O contrato ten unha duración de 4 anos e un orzamento de 2.821.067 euros.