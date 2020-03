Pontevedra recadou 4,3 millóns pola vía executiva en 2019, a maior cantidade en dez anos

A vía executiva, é dicir, o procedemento polo que se reclaman taxas e impostos impagados polos contribuíntes, converteuse nunha das principais fontes de ingresos das arcas municipais. Ao longo do ano 2019, Pontevedra ingresou 4.361.000 euros que, por diferentes conceptos, debían os seus cidadáns.

É a cifra máis elevada do últimos dez anos, segundo revela o informe anual elaborado pola empresa Recyges, encargada de xestionar esta falta de pagamentos en nome do Concello. Son case 400.000 euros máis que en 2018, exercicio no que se saldaron débedas por 3.986.427 euros.

As débedas tramitadas no pasado exercicio, con todo, rozaron os 5,6 millóns, unha cantidade que é notablemente inferior á de 2018, que alcanzou os 7 millóns.

O documento reflicte que os pontevedreses, ao 20 de decembro de 2019, debían ás arcas municipais, en recibos de impostos e taxas que non abonaron voluntariamente, case 28 millóns de euros. Son catro millóns menos con respecto ao ano anterior.

O edil de Facenda, Raimundo González, destacou que as inspeccións realizadas nos últimos anos, unido ao esforzo por avanzar cara á equidade fiscal do municipio, permitiu que ano tras ano os niveis de pago en período voluntario sexan "cada vez máis altos".

Así, en 2019 a recadación voluntaria de impostos como IBI ou o IAE superou o 90%, mentres que o tributo que grava aos vehículos, o coñecido como a viñeta, que sempre presentaba niveis baixos de cumprimento, alcanzase o 80% do censo total de contribuíntes. Todo iso, engade González, demostra o "elevado compromiso" dos pontevedreses coa súa cidade.

O informe de recadación mostra, como todos os anos, que a maior parte das débedas recuperadas son as máis recentes. Así, dos 29.231 recibos e liquidacións impagados que lograron ser cobrados, máis de dous terzos eran dos anos 2017 e 2018.

Iso si, tamén se recuperaron 126.056 euros que, sumados os intereses de demora, corresponden a 930 faltas de pagamento que se xeraron entre os anos 2005 e 2009.

O IBI, o imposto que grava as propiedades inmobiliarias, volve ser un ano máis o que xera máis ingresos pola vía executiva. Así chegaron 1.339.459 euros, un 30% do total das débedas saldadas polos contribuíntes de Pontevedra no último ano.

A falta de pagamento que máis crece, con todo, corresponde aos recibos de auga e lixo, que supuxeron uns ingresos de 1.169.529 euros, mentres que 561.744 euros foron pola viñeta, 508.257 euros a recargas e intereses varios, 218.679 euros polo imposto de plusvalía, 189.681 euros por multas de tráfico e 20.684 euros polo imposto de construcións e obras.

Outros ingresos foron por débedas co imposto de actividades económicas (76.125 euros), veladores (25.008 euros), o IVE (69.706 euros), vaos (28.563 euros), valos publicitarios (12.974 euros), postos en feiras e mercados (21.883 euros) ou servizos de extinción de incendios (22.716 euros).

EMBARGOS DE CONTAS E BENS

Ao non afrontarse estas débedas de maneira voluntaria, Pontevedra logrou recadar uns 669.375 euros tras decretarse o embargo de 4.460 contas bancarias. Este trámite levantouse nun prazo de apenas vinte días para 96.901 euros, despois de que os morosos pagasen o diñeiro debido ou se xustificase que eran cantidades inembargables, segundo a lei vixente.

Ademais, embargouse o soldo de contribuíntes que non pagaron -aínda que na maior parte dos casos non foi posible por non estar a traballar xa, cobrar menos da cantidade embargable ou ter xa embargo sobre este salario-, e notificáronse dilixencias de embargo para 245 coches e 27 inmobles.

Durante 2019, por último, 1.213 contribuíntes viron embargadas as súas devolucións de Facenda por valor de 335.061 euros e outros 16.870 euros cobráronse a través de concursos de acredores.