Medio Natural "manterase vixiante" ante o posible emprego de aceites na pranta de biomasa de Ence

Reunión do concelleiro de Medio Natural con representantes da APDR e Greenpeace © Concello de Pontevedra

O socialista Iván Puentes mantivo este mércores o seu primeiro encontro como concelleiro de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural co voceiro da Asociación pola Defensa da Ría (APDR), Antón Masa. Un dos asuntos esenciais da reunión, na que tamén estivo presente un representante de Greenpeace, foi a preocupación do colectivo ecoloxista ante o "posible emprego de aceites usados contaminantes na pranta de biomasa de Ence", unha cuestión que, tal e como reiteran, non está permitido pola lei.

Segundo denunciou Antón Masa, a pranta enerxética de Lourizán "queima 18.000 toneladas anuais de aceites usados procedentes de compañías de xestión de residuos industriais coa finalidade de abaratar custes, situándose como o maior consumidor deste tipo de residuos en España".

"As lexislacións española e europa consideran ó aceite usado como un residuo tóxico. Co uso deste combustible, a compañía xerou un aforro superior aos 3,5 millóns de euros anuais durante os últimos cinco anos", indicou.

Neste eido, Iván Puentes amosou a súa inquedanza ante esta denuncia e comprometeuse co voceiro da APDR a manterse "vixiante ante o posible emprego destes aceites, que obviamente sería ilegal". Asemade, o concelleiro de Medio Natural avanzoulle a Masa a súa intención de trasladarlle a cuestión á parlamentaria socialista Patricia Vilán para que a eleve ao Parlamento Galego.