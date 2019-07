O desemprego cae en 2.713 persoas na provincia durante o mes de xuño

Xuño volveu a dar un respiro aos datos de desemprego. Un total de 2.713 pontevedreses abandonaron as listas do paro durante do último mes, segundo os datos publicados este martes polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social.

Así, o número de desempregados na provincia ascende actualmente a 60.835, un 4,27% menos que en maio. O descenso é máis acusado se se compara cos datos de hai un ano. Entón estaban rexistrados como demandantes de emprego cinco mil pontevedreses máis.

Como era de esperar, este descenso sostense fundamentalmente polo sector servizos, con 1.792 desempregados menos. Tamén se rexistran menos parados na industria (-378), na agricultura (-209), na construción (-123) e no colectivo sen emprego anterior (-211).

DATOS GALICIA E ESPAÑA

Pola súa banda, o número de parados rexistrados nas oficinas do emprego reduciuse en Galicia en 5.556 persoas durante o mes de xuño. Así, os galegos que se atopan en situación de desemprego son actualmente 155.249 persoas.

O paro reduciuse en todas as autonomías, pero principalmente en Cataluña (13.819), seguida de lonxe por Castela e León (7.169) e Madrid (6.523).

Respecto ao mes de maio, o desemprego diminuíu en España en 63.805 persoas en xuño, o que representa un descenso do 2,07%, en relación co mes anterior. Supón o menor recorte neste mes desde o ano 2009.

O número total de persoas desempregadas situouse en 3.015.686 persoas, a cifra máis baixa desde novembro de 2008.