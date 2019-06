Maio arroxa un bo dato do paro, ao pechar o mes con 2.214 desempregados menos na provincia

O mes de maio tradicionalmente é positivo no que respecta a a creación de emprego, e nesta ocasión non foi menos.

Segundo os datos ofrecidos este martes polo Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, o quinto mes do ano supuxo un importante retroceso no número de demandantes de emprego nos servizos públicos de colocación.

Así, a provincia de Pontevedra pechou maio con 2.214 desempregados menos que no mes de abril, o que supón un descenso do 3,37%, deixando o número total de parados en 63.548 persoas.

No balance anual, a provincia acumula unha baixada do 8,14%, ou o que é o mesmo, 5.634 parados menos.

A nivel autonómico, a redución do paro en Galicia foi este mes de 5.421 persoas para un total de 160.805 desempregados. Isto supón 15.891 demandantes de emprego menos que hai un ano, cunha caída do 8,99%.

No que respecta a as cifras estatais, España pechou maio con 3.079.491 parados (83.738 persoas menos), o seu nivel máis baixo neste mes no últimos dez anos.