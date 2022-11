Baixa o paro en outubro na provincia

Obras do novo hospital Gran Montecelo © Sergas

O Ministerio de Traballo publicou este xoves 3 de novembro os datos do paro rexistrado nas oficinas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) correspondentes ao pasado mes de outubro que indican que na provincia de Pontevedra o número de persoas desempregadas baixou en 122 menos situando o total de parados en 55.896 persoas.

De modo que esta provincia contribuíu á caída do desemprego en outubro, cunha baixada do 0,22%. Na provincia da Coruña baixou en 327 demandantes, o que supón un descenso do 0,57%. Por contra incrementouse o pasado mes o paro en Lugo en 28 persoas e 32 en Ourense.

GALICIA

En Galicia o número de parados rexistrados nas oficinas do antigo Inem baixou en 389 persoas en outubro, un 0,27%, por baixo da media, ata situar o total en 143.720 desempregados.

En comparación con outubro de 2021, o desemprego reduciuse en 10.325 persoas na comunidade galega, o que representa un descenso do 6,7%.

ESPAÑA

No conxunto do estado, o paro rexistrado nas oficinas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) baixou en 27.027 persoas (-0,92%) no mes de outubro. Trátase da redución máis intensa neste mes na serie histórica nun período no que, habitualmente, aumenta o paro. O Goberno destaca que "grazas á Reforma Laboral suavízanse os efectos dunha temporalidade ata o de agora moi acusada e consolídase, aos poucos, a estabilidade".

A ministra de Traballo, Yolanda Díaz subliñou que o paro só reduciuse neste mes en 2021 e que todos os sectores económicos experimentan un descenso do paro.

Hai un total de 212.118 menores de 25 anos en paro, a cifra máis baixa da serie nun mes de outubro. Ademais, o desemprego redúcese entre ambos os sexos e o 45,8% dos contratos rexistrados ha tido carácter indefinido.

En España o paro rexistrado sitúase nun total de 2.914.892, a cifra máis baixa nun mes de outubro desde o ano 2008. En termos desestacionalizados, o paro rexistrado baixa en 104.915 persoas.