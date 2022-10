O paro sobe en 1.169 persoas en setembro na provincia

O número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) subiu en 1.169 persoas en setembro na provincia de Pontevedra en relación co mes anterior, un incremento do 2,13%, segundo os datos que publica este martes o Ministerio de Traballo e Economía Social.

O número total de inscritos no rexistro de parados da provincia de Pontevedra é de 56.018 persoas. Comparado co ano anterior son 2.680 persoas menos o que supón un descenso interanual do -4,57%.

Por provincias, o incremento en Pontevedra foi superior ao do resto: na Coruña os desempregados repuntaron en 863, un 1,53%. En Lugo e Ourense as alzas son inferiores ao momento: 120 parados máis en Lugo (+0,87%) e 45 máis en Ourense (+0,27%).

En Galicia o paro tamén subiu en setembro en 2.197 persoas respecto ao mes anterior, un incremento do 1,55%, por encima do 0,6% da media.

Deste xeito, o desemprego na comunidade galega alcanza a 144.109 persoas, que son, con todo, 8.945 menos que en setembro de 2021, o que reflicte un descenso interanual do 5,84%.

No conxunto estatal, o aumento mensual foi de 17.679 desempregados (+0,6%), o que situou o total de parados en 2.941.919, o seu menor cifra nun mes de setembro desde 2008.

Desde o o Ministerio valoraron que este "é un incremento máis moderado do habitual para este mes, que de media ascendía en 46.307 persoas entre 2008 e 2019" e tamén destacaron que "hai 315.883 parados rexistrados menos que en setembro de 2021".

Outro dato positivo no que insistiu o departamento da ministra Yolanda Díaz é que "o total de persoas en desemprego é o menor neste mes desde 2008" e que "a cifra de mozos parados sitúase en 210.273, a menor nun mes de setembro de toda a serie histórica" e tamén se sinala que "a cifra total de mulleres en paro é a máis baixa en 14 anos".

Á vez que se insiste desde o Goberno central en que recupera vigor a contratación estable: un 46,72% dos novos contratos asinados son de carácter indefinido.