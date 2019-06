Quirónsalud pon en marcha un Servizo de Valoración de Deterioración Cognitiva e Demencias

Marta Teijeiro, neuropsicóloga clínica e coordinadora do Servizo de Valoración da Deterioración Cognitiva e Demencias de Quirónsalud © Quirónsalud

O Servizo de Valoración da Deterioración Cognitiva e Demencias de Quirónsalud ofrece un tratamento destinado á avaliación e a detección da deterioración cognitiva, así como a abordaxe terapéutica das persoas afectadas. Ademais, presta apoio á contorna familiar con asesoramento e pautas para o manexo das alteracións conductuales que causan estas patoloxías na vida diaria. O servizo está coordinado pola neuropsicóloga clínica, Marta Teijeiro, e conta co apoio do equipo médico do Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud Pontevedra.

A avaliación neuropsicolóxica para determinar se existe deterioración cognitiva realízase cunha metodoloxía baseada nunha entrevista inicial, que se realiza ao paciente e ao seu coidador principal, e a aplicación dos tests neuropsicolóxicos que permiten explorar o estado dos procesos cognitivos como a atención, a memoria ou a linguaxe, así como a valoración do estado afectivo-emocional, do patrón de conduta e do nivel de autonomía do paciente nas súas actividades cotiás.

Nunha segunda fase deséñase a intervención cognitiva, na que se promove a individualidade terapéutica, baseada nas necesidades específicas de cada paciente. O seu obxectivo é o de retardar a deterioración cognitiva e manter, durante o máximo tempo posible, as habilidades cognitivas preservadas, compensar as habilidades alteradas e atrasar a dependencia, mantendo a funcionalidade do paciente e a súa calidade de vida.

UN SERVIZO CUNHA VISIÓN INTEGRAL

A demencia incide directamente sobre a persoa afectada e, ademais, ten unha gran repercusión sobre a súa contorna, tanto na dimensión económica como afectivo-emocional e no cambio roles. Por iso, o servizo asesora ás familias co obxectivo de reducir a sobrecarga e prestar apoio emocional, facilitar a información para comprender mellor o proceso dexenerativo e proporcionar pautas para o manexo das alteracións conductuales.

A demencia é unha síndrome clínica caracterizada por unha deterioración progresiva da capacidade cognitiva previa do paciente e que lle impide realizar, de maneira autónoma, as súas tarefas cotiás sociais, laborais e ocupacionais.

A DEMENCIA E A LONXEVIDADE, DÚAS REALIDADES UNIDAS

O incremento da esperanza de vida e o progresivo envellecemento da poboación mundial converten á demencia nun gran reto para a sociedade debido ás dificultades no diagnóstico diferencial e as implicacións na abordaxe terapéutica. Diversas estimacións sobre a demencia, realizadas en España, describen unha prevalencia entre o 14% e o 17% para persoas maiores de 65 anos e do 23%, en persoas con máis de 85 anos.

MARTA TEIJEIRO

Licenciada en Psicoloxía, na especialidade de psicoloxía clínica e da saúde, pola Universidade de Santiago de Compostela. Máster en Envellecemento e Demencias e Master en Neuropsicoloxía Clínica, Neurobioloxía e Neurociencias polo Instituto Superior de Estudos Psicolóxicos.

Desenvolveu a súa carreira profesional, como neuropsicóloga coordinadora do servizo de neuropsicoloxía do centro sanitario A. P. Foltra e na Unidade de Dano Cerebral Adquirido do Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud de Pontevedra. No campo do envellecemento e as demencias comezou a súa formación no Servizo de Neuroloxía do Hospital Rúber Internacional e na Unidade de Trastornos Cognitivos do Hospital Universitario A Paz (Madrid).