A atención precoz, especializada e multidisciplinar, fundamental para a recuperación de pacientes con Dano Cerebral Adquirido

Xornada sobre Dano Cerebral Adquirido no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra © Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra Xornada sobre Dano Cerebral Adquirido no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra © Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez de Pontevedra

A atención precoz, especializada e abordada desde un enfoque multidisciplinar é fundamental para lograr unha maior recuperación dos pacientes afectados por Dano Cerebral Adquirido (DCA), segundo expuxeron hoxe expertos en diagnóstico e tratamento desta enfermidade na xornada celebrada no Hospital Quirónsalud Miguel Domínguez de Pontevedra.

No transcurso deste encontro, no que participaron asociacións de pacientes e especialistas, Lucía Camino, médico-rehabilitadora do Instituto de Neuro rehabilitación Quirónsalud Pontevedra explicou que "existen máis posibilidades e obtéñense mellores resultados na rehabilitación e recuperación" dos pacientes cando se aborda de forma "precoz, tan pronto como estea estabilizado clinicamente o paciente".

Segundo revelou, a partir dos datos obtidos no tratamento aos pacientes atendidos no Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud, as posibilidades de lograr maiores graos de "independencia" por parte dos afectados por DCA son máis altas cando se aplican de forma rápida terapias rehabilitadoras e desde un enfoque multidisciplinar, na que participan de forma activa os especialistas en neuroloxía, rehabilitación, psicoloxía, terapeutas ocupacionais e o persoal de enfermería. "Todos temos moito que achegar para deseñar unha terapia individualizada para cada paciente", agregou.

Así mesmo, destacou a importancia de contar con tecnoloxía robótica que axude á rehabilitación. A doutora Camino explicou a experiencia obtida cos pacientes mediante o uso do robot Lokomat no INR Quirónsalud de Pontevedra -un dos poucos que hai instalados en España-, xa que permite unha "asistencia moi temperá e abordar de forma precoz a rehabilitación, ademais de poder facer máis repeticións". "Tamén provoca un efecto motivador no paciente, xa que consegue verse de pé, o que lle anima a seguir co esforzo terapéutico", engadiu.

HUMANIZACIÓN

Pola súa banda, o xefe do Servizo de Neuroloxía dos hospitais Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles), Universitario Infanta Elena (Valdemoro) e General de Villalba, Javier Pardo Moreno, defendeu o "valor da humanización" no tratamento dos pacientes afectados por Dano Cerebral Adquirido xa que, a miúdo, os médicos non transmiten de forma adecuada toda a información. "Dá vergoña falar de humanidade no exercicio da medicina, pero parece que se está perdendo", alertou.

O doutor Javier Pardo explicou que os afectados por un caso de DCA atópanse con que "non teñen información nin medios" para abordar a súa rehabilitación, polo que os profesionais sanitarios deben ser moi coidadosos na transmisión da información, tanto ao afectado como á familia. "senten abandonados", asegurou.

Neste sentido, alertou de que o 78% dos casos de DCA débense a un Ictus, un accidente cerebro-vascular cunha cociente de incidencia de 120 persoas por cada 100.000 habitantes. "Unhas 120.000 ao ano en España. E vai seguir crecendo a medida que crece a esperanza de vida", engadiu.

Ademais, afirmou que é necesario contar con máis recursos para a atención deste tipo de pacientes porque "son escasos e necesítanse terapias especializadas, multidisciplinares e individualizadas". Na súa opinión, é "fundamental, para ter éxito na rehabilitación, iniciar a terapia canto antes".

ICTUS

Por último, Julio Agredano, presidente da Asociación Nacional Freno al Ictus, explicou que o Ictus, que é a causa o 80% dos casos de DCA, é unha "enfermidade estigmatizante que non conta coa visibilidade necesaria" para abordar a prevención e redución, tanto na contorna familiar, como no da empresa ou na sociedade no seu conxunto.

Agredano subliñou que o Ictus é a 2ª causa de morte a nivel global, "e o primeiro no caso das mulleres", pero non recibe as atencións necesarias. "En España rexístranse 120.000 casos ao ano, como a cidade de Pontevedra e a metade da poboación máis, o 50% deles non se recuperan, pero o 90% dos casos son previbles", indicou.

Segundo expuxo, "hai 3 veces máis casos de Ictus que de cancro de mama, pero non teñen a mesma proxección social. É necesario avanzar na prevención, porque agora hai máis casos de cancro de mama, pero hai menos casos mortais. E co Ictus pasará o mesmo, haberá máis casos, pero é necesario reducir a mortalidade e a gravidade das secuelas coa prevención".

En España hai máis de 420.000 persoas afectadas por Dano Cerebral Adquirido, segundo a Federación Española de Dano Cerebral Adquirido. De maneira estimada, cada ano, rexístranse máis de 100.000 novos casos de DCA. En Galicia, máis de 35.700 persoas están afectadas por esta patoloxía.

O INSTITUTO DE NEURO-REHABILITACIÓN QUIRÓNSALUD

Tras os debates, os asistentes á xornada visitaron o Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud de Pontevedra, un centro especializado na atención integral a pacientes con dano cerebral adquirido. Conta cun persoal de 50 profesionais, que inclúe especialistas en Medicina Rehabilitadora, Medicina de Familia, Neuropsicoloxía, Psiquiatría, Logopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Traballo Social e Enfermería.

Os profesionais do centro explicaron que a autonomía nos pacientes lógrase cunha asistencia sanitaria integral, na que paciente e a familia estean no centro das decisións. O 40% do éxito da rehabilitación depende da participación activa da familia. O Instituto conta coa certificación ISO 9001:2015 para toda a área asistencial.

SOBRE QUIRÓNSALUD

Quirónsalud é o maior grupo hospitalario de España e o terceiro de Europa. Conta con máis de 35.000 traballadores en máis de 120 centros sanitarios, entre os que se atopan 45 hospitais que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispón da tecnoloxía máis avanzada e dun gran equipo de profesionais altamente especializados e de prestixio internacional.

Entre os seus centros, atópanse o Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

O Grupo traballa na promoción da docencia (oito dos seus hospitais son universitarios) e a investigación médico-científica (conta co Instituto de Investigación Sanitaria da FJD, único centro investigador privado acreditado pola Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación).