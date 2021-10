O Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud difunde un Decálogo para familias de persoas con Dano Cerebral Adquirido

Equipo de enfermería do Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud © Quirónsalud

Os profesionais do Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud Pontevedra elaboraron un Decálogo para familias de persoas con Dano Cerebral Adquirido para axudar na recuperación de persoas que superasen un ictus, infarto cerebral, traumatismo cranioencefálico ou tumor cerebral. O dano cerebral sobrevido é de todos, a familia vive un cambio importante que debe comprender, asimilar e aceptar.

Os equipos de neuropsicología, fisioterapia, terapia ocupacional e logopedia participaron nesta iniciativa co obxectivo de que as familias poidan aplicar as recomendacións de maneira sinxela e complementar a terapia que se aplica no Instituto de Neuro-rehabilitación.

Os profesionais piden que se teñan en conta os desexos e as opinións destas persoas facéndolles partícipes das actividades e decisións que lles afecten. Para fomentar a súa independencia e autonomía é necesario adaptarse á nova situación e deixarlle facer aquilo para o que está preparado, ofrecéndolle guía e supervisión só cando o necesite.

PROMOVER A MÁXIMA AUTONOMÍA

Desde o punto de vista comunicativo, crear unha comunicación eficaz para asegurar que a mensaxe se entende. Utilizando frases breves, sinxelas e adaptadas á súa idade sen infantilizar. E se é necesario recorrer a imaxes e xestos para facilitar a comprensión.

Promover a autonomía significa tamén respectar os novos tempos de reacción e resposta, deixando pensar e falar, e ofrecer descansos entre actividades. Mesmo pode obrigar a retirar obstáculos no domicilio e facilitar a accesibilidade.

É recomendable establecer rutinas que axuden á planificación de tarefas ordinarias como o aseo persoal, as actividades físicas ou a relación coa contorna e compensar as dificultades para xerar autoeficacia percibida.

UNHA MENSAXE REALISTA E POSITIVA

Despois de 20 anos de experiencia nesta unidade, os profesionais propoñen centrarse no que si poden facer e en como mellorar, animando ás persoas en todo momento.

Tamén destacan que é importante que o paciente senta arroupado e acompañado pola súa familia durante todo o proceso rehabilitador e na volta ao domicilio, así como lembrarlles que dispoñen de centros especializados de referencia e asociacións de Dano Cerebral ás que poden acudir para resolver as súas dúbidas.

UN TRATAMENTO INTEGRAL, INTENSIVO E MULTIDISCIPLINAR

Os profesionais do Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud aplican un tratamento integral, intensivo e multidisciplinar onde interveñen especialistas en Medicina Rehabilitadora, Medicina de Familia, Neuropsicología, Psiquiatría, Logopedia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Traballo Social e Enfermería.

As familias son acollidas co Protocolo de Ingreso-Acollida do Paciente onde a información clínica complétase cunha historia social do paciente e o seu contexto familiar. A traballadora social informa do protocolo de valoración inicial do paciente, as súas rutinas diarias e presenta ao equipo médico responsable do proceso. Ao redor da terceira semana de tratamento, familia e equipo terapéutico comparten información sobre a adaptación, evolución e os obxectivos terapéuticos que son actualizados polo equipo médico, cada semana.

A partir de entón, as familias establecen co médico rehabilitador e o neuropsicólogo de referencia, citas semanais de seguimento, nas que se intercambia información sobre a evolución do paciente, e proporciónase soporte para o manexo condutual e emocional.

Segundo cada caso, prepárase un alta programada para que a familia poida preparar o retorno ao domicilio, contar cos recursos sociais que necesite e un centro de apoio na súa localidade para completar a recuperación.

O Instituto de Neuro-rehabilitación Quirónsalud Pontevedra é un centro especializado na atención integral a pacientes con dano cerebral adquirido, que atende a pacientes en réxime ambulatorio e a 32 persoas en réxime de hospitalización. Conta cun persoal de 76 profesionais e dispón da certificación ISO 9001:2015 para toda a área asistencial.

SOBRE QUIRÓNSALUD

Quirónsalud é o grupo hospitalario líder en España e, xunto co seu matriz Fresenius-Helios, tamén en Europa.

Ademais da súa actividade en España, Quirónsalud está tamén presente en Latinoamérica, particularmente en Colombia e Perú. Conxuntamente, conta con máis de 40.000 profesionais en máis de 125 centros sanitarios, entre os que se atopan 54 hospitais que ofrecen aproximadamente 8.000 camas hospitalarias. Dispón da tecnoloxía máis avanzada e dun gran equipo de profesionais altamente especializado e de prestixio internacional.

Entre os seus centros, atópanse o Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari Xeneral de Catalunya, Hospital Quirónsalud Sacro Corazón, etc.

O Grupo traballa na promoción da docencia (oito dos seus hospitais son universitarios) e a investigación médico-científica (conta co Instituto de Investigación Sanitaria da FJD, acreditado pola Secretaría de Estado de Investigación, Desenvolvemento e Innovación).

Así mesmo, o seu servizo asistencial está organizado en unidades e redes transversais que permiten optimizar a experiencia acumulada nos distintos centros e a translación clínica das súas investigacións. Actualmente, Quirónsalud está a desenvolver multitude de proxectos de investigación en toda España e moitos dos seus centros realizan neste ámbito un labor punteiro, sendo pioneiros en diferentes especialidades como oncoloxía, cardioloxía, endocrinoloxía, xinecoloxía e neuroloxía, entre outras.