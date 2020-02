Fisioterapeutas de Quirónsalud fórmanse no tratamento de neuropatías e dores crónicas

Formación na detección e o tratamento das neuropatías periféricas © Quirónsalud Pontevedra Formación na detección e o tratamento das neuropatías periféricas © Quirónsalud Pontevedra

O Centro de Rehabilitación Quirónsalud Pontevedra celebrou unha formación de tres días na detección e o tratamento das neuropatías periféricas, que se producen nos membros superiores e inferiores do corpo, e as dores crónicas dirixida polo fisioterapeuta Arturo Such.

As neuropatías periféricas son enfermidades do sistema nervioso que se producen por lesións traumáticas, infeccións ou a exposición a toxinas. Tamén afectan a persoas con diabetes, estímase que un 20% dos diabéticos desenvolve neuropatías, cifra que aumenta ao 35% nunha diabetes de máis de 10 anos de evolución.

Os nervios periféricos son os encargados de transmitir información do cerebro e a medula espinal a todo o corpo. Cando hai unha neuropatía estes nervios non funcionan de modo correcto.

O principal problema desta doenza é a súa detección e recoñecemento. Por iso, os fisioterapeutas de Quirónsalud ensaiaron como recoñecer diferentes cadros clínicos relacionados co compromiso do nervio, valorar de forma adecuada a existencia dunha neuropatía e establecer estratexias de tratamento baseadas na fisioloxía do nervio e a terapia manual.

