Calendario solidario dos traballadores de Quirónsalud en favor da Fibrose Quística

Traballadores do Hospital Quirónsalud Miguel Dominguez, o Centro Médico e o Instituto de Neurorrehabilitación Quirónsalud Pontevedra protagonizan un calendario solidario para recadar fondos en favor do labor que desenvolve a Asociación Galega de Fibrose Quística.

Profesionais dos diferentes servizos deseñaron esta iniciativa solidaria mostrando a súa creatividade como modelos, pousando en diferentes localizacións da cidade de Pontevedra como A Peregrina, a contorna de Mugartegui ou a zona da Xunqueira. Tamén se desprazaron a outros espazos como a contorna da Caeira ou a praia de Lourido.

A recadación pola venda do calendario destinarase ao Programa de acollida, información e apoio ás persoas con fibrose quística e as súas familias da Asociación Galega de Fibrose Quística que conta con 195 socios en Galicia e presta apoio a 67 enfermos e as súas familias.

FIBROSE QUÍSTICA, UNHA ENFERMIDADE CRÓNICA E HEREDITARIA

A fibrose quística afecta a 1 de cada 2.500 recentemente nacidos, en España. Mentres que 1 de cada 25 habitantes son portadores sans da enfermidade.

A fibrose quística é unha enfermidade crónica, hereditaria, non contaxiosa e dexenerativa que afecta principalmente os pulmóns e o sistema dixestivo.

É unha alteración xenética que afecta as zonas do corpo que producen secrecións, dando lugar a un espesamento e diminución do contido de auga, sodio e potasio. O que obstrúe as canles que transportan esas secrecións e produce infeccións e inflamacións que destrúen zonas do pulmón, o fígado, o páncreas e o sistema reprodutor, principalmente.

Entre os síntomas destacan o sabor salgado da pel debido ao alto contido en cloro e sodio, problemas dixestivos, dores abdominais, peso por baixo do normal, obstrucións intestinais e problemas respiratorios.

