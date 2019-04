Tenso debate no Parlamento de Galicia, que rexeita o "cambio de criterio" da Avogacía do Estado na prórroga a Ence

Persoal de Ence ante o Parlamento de Galicia © PontevedraViva Jacobo Moreira, do PP, durante o debate parlamentario sobre a prórroga de Ence © Parlamento de Galicia Luís Bará, do BNG, durante o debate parlamentario sobre a prórroga de Ence © Parlamento de Galicia

Seis autobuses desprazábanse desde Pontevedra a Santiago de Compostela este mércores con persoal de Ence que acudía ata as portas do Parlamento de Galicia para reivindicar os seus postos de traballo e a continuidade de Ence na ría de Pontevedra. Tamén se sumaban traballadores de empresas auxiliares sumando unha cifra total de ao redor de 300 manifestantes, que cortaban o tráfico mentres no interior do edificio do Hórreo celebrábase un tenso debate.

O Partido Popular lograba, coa súa maioría, que o Parlamento galego rexeitase o "cambio de criterio" da Avogacía do Estado en relación coa súa postura no xuízo sobre a prórroga de Ence. Jacobo Moreira instou o Goberno socialista avalíe os custos que a declaración de nulidade poderá ter para o erario público en concepto de responsabilidade patrimonial do Estado. Alertou das consecuencias que a decisión ten coa conxelación inmediata dos investimentos por parte da empresa.

En contra desta proposición non de lei do Grupo Popular votaban o PSOE, En Marea e BNG. Polos nacionalistas interviña o pontevedrés Luís Bará, que cualificou de " traizón" a Pontevedra a actitude por parte dos populares e criticou os cambios de postura do PP en relación coa empresa pasteira lembrándolle ao deputado Jacobo Moreira as súas palabras cando afirmaba, anos atrás, que a fábrica tiña que cambiar de localización. Citou tamén as palabras do propio director de Ence que afirmara que resultaba máis fácil cambiar a opinión social que trasladar a fábrica de sitio. O deputado do BNG cualificou de "delincuencia" a concesión da prórroga no seu momento por parte do Goberno de Mariano Rajoy, momento en que desde a bancada popular relacionouse aos nacionalistas con Otegui e acusóuselles de pertenza a banda armada.

Mentres que Bará avogou por unha nova localización para xerar na ría 500 novos postos de traballo en turismo e marisqueo, o popular Jacobo Moreira respondeu que o mellor para o tecido socioeconómico de Pontevedra nestes momentos é que haxa traballo e afirmou que non entendía como a Avogacía do Estado adopta agora unha posición distinta á de hai dous anos.

Pola súa banda, os socialistas tamén reclamaron o traslado da fábrica pasteira para garantir os postos de traballo. Patricia Vilán sinalaba que a Avogacía do Estado en 2012 co PP e o Consello de Estado en 2014, presidido por Beccaría, coincidiron en sinalar que o prazo máximo dunha concesión é de 75 anos, polo que o límite da concesión finalizaría en 2033.

Vilán lembrou o compromiso de Alberto Núñez Feijóo no ano 2009 cando se comprometía a trasladar a empresa dentro da comarca. Desde o PSOE piden a convocatoria dunha mesa de diálogo entre o Goberno de España, o Concello de Pontevedra, Ence e os colectivos afectados para estudar o traslado.

Por parte de En Marea, Marcos Cal lembroulle ao PP que coa súa proposta pretende que se favoreza o incumprimento da lei para defender os intereses do consello de administración de Ence, onde se atopan dous ex altos cargos populares como Isabel Tocino e Carlos del Álamo. Indicou tamén que se están falseando os postos de traballo directos que ven afectados na empresa, sinalando que se reducen a 209 e lamentou que os populares falen de inseguridade xurídica cando todo derívase dunha decisión irregular do Partido Popular ao conceder a prórroga incumprindo a lei.