O Parlamento galego insta ao Estado a que retire a modificación "caprichosa" do regulamento da Lei de Costas

O Parlamento de Galicia aprobou este martes a proposición non de lei do Grupo Popular a través da que se insta ao Goberno do Estado a que retire a redacción actual da modificación do regulamento da Lei de Costas "por non axustarse á normativa vixente" e que na nova tramitación que se acometa se dea un prazo axustado de alegacións "para que toda a cidadanía e os sectores afectados poida presentar as súas reclamacións".

Ademais, demándase que dea traslado á Xunta dun informe exhaustivo sobre todas as concesións que se verían afectadas pola modificación do citado regulamento, en especial aquelas que xa non poderían ser obxecto de prórroga algunha.

A portavoz do PP, Teresa Egerique, afirmou que "estamos ante unha manobra do Goberno do Estado coa que tenta vestir e dar amparo legal a decisións caprichosas como a de allanarse nos procedementos abertos en relación á prorroga da concesión de Ence".

"Trátase dunha modificación caprichosa do regulamento de Costas que pon en perigo e xera inseguridade a moitas empresas que traballan día a día en Galicia no ámbito de dominio público marítimo terrestre, xa que prexudicará ás concesións anteriores á Lei de 2013 que, podendo ubicarse legalmente no dominio público marítimo-terrestre, verán reducida a duración da prórroga extraordinaria, así como aquelas concesións que poidan ter outra localización que non sexa necesariamente o dominio público marítimo-terrestre e que, por tanto, xa non poderán solicitar a prórroga", explicou.

En concreto, Teresa Egerique dixo que "o Instituto de Estudos do Territorio identificou en Galicia preto de 5.000 edificacións que están íntegra ou parcialmente en zona de dominio público marítimo-terrestre, entre as que se atopan non só empresas, senón tamén depuradoras, colexios ou escolas infantís".