VÍDEO.- Por terceiro ano consecutivo, Os do Val do Lérez vencen na final de Murgas

Os do Val do Lérez volveron triunfar, por terceiro ano consecutivo, na final do Concurso de Murgas do Entroido pontevedrés. A agrupación ofreceu o seu habitual humor recreando escenas singulares ocurridas en Pontevedra durante os últimos meses como a do condutor do camión que golpeaba cun martelo a dous ciclistas na estrada vella a Marín ou o "atentado" á figura do loro Ravachol na Peregrina. A agrupación acadaba 79 dos 80 puntos posibles e se proclamaban gañadores por diante doutra das murgas habituais nesta cita, o Equipo Ja, que conseguía 75 puntos.

A terceira posición foi para Jana de Leria, mentres que Murga PTV e Os Arrumbados foron cuartos e quintos respectivamente nesta final que volveu encher as butacas do auditorio do Pazo da Cultura.

O evento, ao igual que as semifinais, contou coa presentación de María Carrera, que utilizou o humor ao longo da velada co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que asistíu a esta gran final.

Este venres está prevista a celebración da Mostra da Parodia a partir das 22.30 horas. Doce agrupacións van montar os seus espectáculos en diversas prazas e rúas na contorna do centro histórico.

Pantalla completa Gran final do concurso de Murgas 2019 Os do Val do Lérez gañaron nesta edición vencendo o Equipo Ja, Jana de Leria, Murga PTV e Os arrumbados © Diego Torrado