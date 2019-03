VÍDEO.- O humor sarcástico asalta a primeira semifinal do Concurso de Murgas

Primeira semifinal do Concurso de Murgas 2019 © Diego Torrado Primeira semifinal do Concurso de Murgas 2019 © Diego Torrado

Moito humor, moita crítica e moi bo ambiente. A noite deste luns no Pazo da Cultura volveu ser unha festa da ironía coa primeira semifinal do Concurso de Murgas, que encheu de público o auditorio pontevedrés.

Cinco agrupacións enfrontáronse no escenario nunha sesión presentada, un ano máis, por María Carrera. Los de Soremay, Os de Noalla, Os do Val do Lérez, Equipo Ja e Leña Verde musicalizaron letras sobre a situación das pensións, da sanidade pública e o proxecto do Gran Montecelo, sobre o plan de compostaxe ou as rivalidades entre Vigo e Pontevedra a través dos seus alcaldes, Abel Caballero e Miguel Anxo Fernández Lores.

Este martes celebrarase a Noite Pirata no centro histórico e será este mércores 6, xornada festiva, cando se celebre a segunda semifinal a partir das 21.00 horas no Pazo da Cultura. Nesta ocasión participarán seis agrupacións: Os Arrumbados, PTV Made in China, Sin Barreras, Jana de Leria, A tropa da Mocha a Caralla e a Murga de Naveiro.

Os grupos que se clasifiquen para a gran final terán unha nova cita no mesmo escenario o xoves. Está prevista a instalación dunha pantalla para que os espectadores que non poidan obter unha butaca no auditorio poidan seguir as actuacións desde o vestíbulo do Pazo da Cultura.

