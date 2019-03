VÍDEO.- Os do Val do Lérez, Equipo Ja, Os arrombados, Murga PTV e Jana de Leria, á gran final das Murgas

Segunda semifinal do Concurso de Murgas 2019 © Diego Torrado Segunda semifinal do Concurso de Murgas 2019 © Diego Torrado

Cinco agrupacións enfrontaranse na noite deste xoves para gañar a final do Concurso de Charangas que se celebra no Pazo da Cultura.

Os do Val do Lérez, Equipo Ja, Os arrombados, Murga PTV e Jana de Leria lograron clasificarse tras as votacións realizadas tras as dúas semifinais, celebradas o luns e este mércores.

Na segunda semifinal volvía encherse o auditorio do Pazo coa participación de seis grupos: Os Arrumbados, PTV-Made in China, Sin barreras, Jana de Leria, A tropa da Moncha a Caralla e El ataque de los drones. Os seus integrantes non tiveron reparo en utilizar o seu mellor humor para arremeter contra os diferentes partidos da corporación de Pontevedra. As distintas agrupacións tamén dedicaron as súas coplas á igualdade, con reivindicacións feministas. E por primeira vez, a asociación Méndez Núñez presentaba unha charanga a este concurso. Co nome de 'Sen Barreira', os compoñentes reclamaron a súa integración social desde o escenario.

A final deste xoves comezará ás 21.00 horas no Pazo da Cultura. A entrada é libre e está prevista a instalación dunha pantalla xigante no vestíbulo para que o concurso poida ser seguido tamén por aquelas persoas que non logren unha butaca no auditorio.

Pantalla completa Segunda semifinal do Concurso de Murgas 2019