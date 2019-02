Periga o servizo de vixilancia da Policía Nacional nos xulgados

Reunión do Sindicato Unificado de Policía © Mónica Patxot Reunión do Sindicato Unificado de Policía © Mónica Patxot

O Sindicato Unificado de Policía (SUP) advertiu que a "situación crítica" que atravesa a Unidade de Vixiancia en Edificios Xudiciais (UVEX) pon en risco a continuidade do servizo polo que reclamou a cobertura dos postos destas unidades, que deberían contar cun total de 81 efectivos pero que só cobre 33 "o que representa un déficit de persoal do 60%".

O secretario xeral do SUP en Galicia, Roberto González, denunciou publicamente nunha rolda de prensa celebrada en Pontevedra que esta falta de axentes das forzas públicas nalgunhas sedes xudiciais "repercute na seguridade" destes edificios polo que a Xunta tivo que contratar seguridade privada "cun custo adicional que supón para as arcas públicas" xa que supón un gasto "cinco veces superior".

Segundo explicou, o pasado 21 de decembro asinouse o convenio entre o ministro do Interior e o vicepresidente da Xunta de Galicia para o funcionamento das UVEX pero a pesar de que o goberno galego ingresou no Tesouro Público a cantidade correspondente de 1,5 millóns de euros, a Dirección Xeral de Policía non estivo abonando as súas nóminas. "É unha situación totalmente denigrante", valorou Roberto González.

Este servizo de vixilancia e protección nas 36 sedes xudiciais galegas préstano os axentes en segunda actividade, 81 policías e 125 gardas civís. No caso dos axentes da Policía Nacional, por un problema burocrático, levan un ano sen cobrar un plus mensual de 400 euros por este servizo, o que "representa un absoluto desprezo a uns funcionarios que superan os 60 anos de idade e que finalizan a súa carreira profesional neste posto de traballo".

O Sindicato Unificado de Policía urxe por iso a convocatoria das prazas e demanda a modificación do convenio, para que non queden vacantes sen cubrir ao non existir peticionarios que cumpran os requisitos esixidos.

O secretario xeral do SUP en Galicia, Roberto González, anunciou medidas de presión. Así, deixarán de prestar este servizo durante a fin de semana para partir do próximo 1 de marzo se non se procede á regularización dos pagos polos servizos prestados.

Ademais o SUP abriu a vía xudicial interpoñendo varios recursos por vía administrativa e posteriormente no contencioso "e tampouco descartamos unha querela criminal contra os responsables da Dirección Xeral de Policía" polos delitos de malversación de fondos e prevaricación administrativa.