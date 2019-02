Un borrador da Dirección Xeral da Policía propón que Pontevedra reciba 20 novos axentes este ano

A Comisaría Provincial de Pontevedra podería recibir este 2019 un total de 18 novos axentes, un oficial e un subinspector. Así o recolle un borrador presentado pola Dirección Xeral da Policía aos sindicatos representados no Consello da Policía coas propostas da Administración para a repartición das novas prazas de persoal que se prevé facer para este ano.

O borrador, que se debaterá na próxima reunión do Consello da Policía e pode sufrir modificacións, tamén recolle a proposta de seis novos policías para a Comisaría local de Marín e outros seis para as instalacións de Vilagarcía de Arousa.

A emisión deste documento non deixou esperar as reaccións dos sindicatos policiais UFP e SUP, que coinciden en que a dotación de prazas proposta é "insuficiente" para cubrir todas as necesidades que teñen as tres comisarías despois de anos de déficit de persoal.

Respecto diso, a secretaria provincial do Sindicato Unificado de Policía, Sandra Fernández, indicou que o catálogo de postos de traballo aprobado para a Comisaría de Pontevedra é de 265 policías e actualmente hai un déficit de 63, de modo que sería necesario aumentar ese número de 20 novos traballadores, 18 policías e dous mandos.

O secretario provincial de Union Federal de Policia (UFP), Carlos Rodríguez, asegura que "non chegan" e que, ademais, non se recolle ningunha resposta á demanda que manteñen desde hai anos de que se cre unha Unidade de Prevención e Reacción (UPR) da Policía Nacional en Pontevedra.

"Non está mal, pero é insuficiente, necesitariamos un mínimo de 40", valora Carlos Rodríguez, que apunta que non se garante o persoal suficiente para garantir a seguridade e empraza a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, a que "se mova" e traslade as necesidades de Pontevedra á Dirección Xeral.

Sandra Fernández tamén considera que a cifra é moito máis positiva que en anteriores convocatorias e recoñece que hai déficit de persoal en todas as comisarías de España, de modo que son moitos a repartir os 1.500 novos policías que sairán da última promoción, pero cre que non se debe deixar de loitar ata conseguir o persoal suficiente para garantir o correcto funcionamento de todas as instalacións pontevedresas, nas que "o déficit é moi elevado" sobre o catálogo e, ademais, está a falarse dun catálogo xa obsoleto tras anos sen actualizarse.