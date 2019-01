O Concello de Bueu contratará 28 persoas para cooperar nas obras e servizos municipais

Postos de traballo que se ofertan a través do Concello de Bueu © Concello de Bueu

Quince peóns de limpeza, catro peóns forestais, un oficial de albanelería, un oficial electricista, un oficial condutor, dous oficiais de xardinería e catro auxiliares administrativos. En total, 28 persoas serán contratadas polo Concello de Bueu nas vindeiras datas dentro do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos municipais 2019 da Deputación de Pontevedra.

Aquelas persoas interesadas deberán estar apuntadas no Servizo de Emprego Público de Cangas nas categorías que se demandan.

No web do Concello de Bueu xa se encontra a relación de postos de traballo xunto ao código co que as persoas aspirantes deben estar inscritas na oficina de emprego. Todas aquelas persoas que se encontren desempregadas, independentemente de que perciban ou non unha prestación por desemprego ou un subsidio poden presentarse a esta oferta.

Para todas as ocupacións pídese experiencia, agás para persoal de limpeza. No caso dos auxiliares administrativos demándase ciclo medio en xestión administrativa e/ou ciclo superior en administración e finanzas. O seu posto será para prestar apoio na xestión dos departamentos de persoal, intervención, OMIC e emprego. No caso do persoal de limpeza, os labores van centrarse no mantemento dos areais.

O custo total da contratación supera os 188.900 euros, na súa meirande parte procedentes da Deputación.