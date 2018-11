As autoridades, preocupadas polo incremento en Pontevedra das estafas pola Internet

Foto ilustración de estafas a través da Internet © Mónica Patxot

A delincuencia que emprega as novas tecnoloxías e, nomeadamente, as canles da internet están poñendo en xaque ás autoridades. As denuncias por estafas a través das redes están a facer aumentar as cifras de infraccións penais na provincia de Pontevedra.

Así o destacou a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, tras presidir a xunta provincial de seguridade, na que participaron o coronel xefe da Garda Civil, Jorge González, e a nova comisaria provincial da Policía Nacional, Estíbaliz Palma.

Larriba destacou que as actuais cifras de delincuencia demostran que Pontevedra é unha provincia segura, a pesar dos repuntes puntuais. Iso si, fixo un chamamento aos cidadáns sobre o uso das súas tarxetas bancarias na internet para facer as súas compras ante as grandes cifras de denuncias por estafas.

As autoridades entenden que a xente debe extremar as súas medidas de seguridade, usando só plataformas que garantan ao máximo a seguridade das transaccións.

En liñas xerais, a Garda Civil, que presta os seus servizos en toda a provincia salvo nas localidades de Pontevedra, Vigo, Redondela, Vilagarcía e Marín, sinala que o índice de infraccións ata o mes de outubro está por debaixo da cifra do ano pasado nun 7,7 por cento.

O número de casos esclarecidos supera nun 1,59 por cento a do 2017 e preto do cincuenta por cento dos casos foron resoltos.

Con respecto ao Corpo Nacional de Policía, as cifras son moi similares aínda que recoñecen un pequeno incremento en roubos con forza en vivendas.

As estatísticas de efectividade policial se resenten porque no que vai de ano hai 600 infraccións por delitos telemáticos, que na súa maioría son de pequenas cantidades e que fan disparar os datos de infraccións. Tanto as incautacións de drogas como os detidos están na mesma liña que o ano pasado.