Cubela solicita que paralicen a obra en Viascón ata a xuntanza con Fomento

O presidente municipal de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, vén de solicitar ao Ministerio de Fomento que paralice o inicio das obras da reforma da travesía da estrada N-541 na parroquia de Viascón alomenos ata a xuntanza que vai manter o día 31 en Madrid cos representantes da Dirección Xeral de Estradas e que foi fixada polos responsables do Ministerio de Fomento tras a súa petición.

Cubela revelou que a empresa adxudicataria, seguindo ordes e cumprindo cos prazos que lle marcaron, xa comezou a sinalizar a zona de obra e ten previsto, segundo apunta o rexedor, iniciala o vindeiro día 22 de outubro, é dicir nove días antes da súa xuntanza na capital.

Por este motivo, o presidente municipal remitiu unhas cartas ao Delegado do Goberno, Javier Losada; á Subdelegada do Goberno, Maica Larriba; e ao Director Xeral de Estradas, Javier Herrero; nas que formaliza esta petición de que, como mínimo, se agarde á reunión do día 31 . "Non ten sentido que inicien a reforma antes da reunión, porque entón será baldía ao estar ante unha política de feitos consumados", manifestou Cubela.