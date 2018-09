Lea na corporación de Cerdedo-Cotobade pola obra da estrada nacional en Viascón

O Concello de Cerdedo-Cotobade viviu este xoves un pleno bronco por mor da obra da estrada N-541 ao seu paso pola parroquia de Viascón. O Concello solicitará ao Ministerio de Fomento a paralización do proxecto atendendo ao rexeitamento veciñal.

A cuestión suscitou un agrio enfrontamento entre o alcalde, Jorge Cubela (PP), e a portavoz do Partido Socialista, Lina Garrido, que acabou co abandono do pleno por parte do grupo municipal do PSOE.

A polémica centrouse entón en dirimir se os concelleiros socialistas votaron ou non a moción.

Segundo Cubela non o fixeron e "deixaron tirada á parroquia simplemente por non enfrontarse aos seus compañeiros socialistas de Fomento" no que cualificou como unha "covardía política".

Pola contra Lina Garrido asegurou que votaron a favor antes de levantarse e marchar "por unha falta de respecto do alcalde" unha cuestión que confirmaron coa secretaria do Concello "que si rexistrou o noso voto". Os socialistas criticaron a actitude "prepotente" e "chulesca" de Cubela.