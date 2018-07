Maica Larriba, subdelegada dun Goberno feminista que buscará "dar visibilidade a esa metade da poboación que parece invisible"

Presentación de Maica Larriba como subdelegada do Goberno en Pontevedra © Mónica Patxot

A Subdelegación do Goberno en Pontevedra cambiou oficialmente de fronte. Ana María Ortiz pasou testemuña este xoves do posto de subdelegada que ocupaba desde hai ano e medio e deixouno en mans doutra muller, a socialista Maica Larriba. Xa xurara o cargo na Delegación do Goberno na Coruña, pero quixo facer a súa presentación oficial na que será a súa sede central de operacións e deixar claros os seus compromisos como responsable da sede do Goberno máis próxima á cidadanía pontevedresa.

Tres son os seus compromisos fundamentais nesta nova etapa: a loita contra as desigualdades en todas as súas formas, a transición enerxética e "dar visibilidade a esa metade da poboación que parece invisible". Todos eles pretenden ser un reflexo da "loita pola igualdade" e da filosofía dun Goberno central de Pedro Sánchez con "clara vocación feminista".

A presentación oficial de Maica Larriba produciuse este xoves ás 18.00 horas nunha Subdelegación ateigada na que a arrouparon políticos de diferentes partidos e cargos policiais e civís de toda a provincia, así como a súa antecesora no posto e o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada. Non faltaron o delegado da Zona Franca de Vigo, David Regades; o secretario xeral de PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero; e deputados e concelleiros de PP, PSOE e BNG, como Carme dá Silva, Lupe Muriño, Jacobo Moreira ou Pomba Castro, entre outros.

Maica Larriba prometeu que traballará para impulsar a igualdade entre mulleres e homes e as políticas de loita contra a violencia machista, en sintonía co compromiso do Goberno central neste sentido, e insistiu na súa vocación feminista. Respecto diso, un improvisado e forte aplauso respondeu o seu recoñecemento a todas as mulleres pola súa loita e ao seu anuncio de que tamén se mostra aberta á loita dos colectivos LGTBI e á defensa da liberdade da orientación sexual.

Tanto Ana María Ortiz como Javier Losada tiveron nos seus discursos un recordo para Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta de Galicia falecido este xoves aos 100 anos. Maica Larriba, ademais, lembrou a outro político recentemente desaparecido, Gonzalo Adrio, falecido en xaneiro.