Maica Larriba toma posesión como subdelegada do Goberno en Pontevedra

Maica Larriba xa é oficialmente subdelegada do Goberno en Pontevedra. Este martes tomou posesión do cargo nun acto celebrado na Delegación do Goberno na Coruña xunto aos outros tres subdelegados provinciais, Pilar López- Riobóo (A Coruña), Isabel Rodríguez (Lugo) e Emilio González (Ourense).

O delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, aproveitou o acto para animar os catro novos subdelegados a traballar cada día para levar as políticas do Goberno de España a cada municipio de Galicia: "Sodes as persoas que no día a día tedes a responsabilidade de trasladar a xestión do Goberno aos galegos; sodes o Goberno de España no territorio".

Losada mostrou a súa confianza na capacidade e experiencia das tres subdelegadas e do subdelegado, así como do coñecemento das súas respectivas provincias, para empezar a traballar desde o primeiro día e sen escusas. Ademais, usou a súa intervención para mostrar o profundo pesar polo falecemento do ex delegado do Goberno en Galicia Miguel Cortizo e trasladou as condolencias de toda a Delegación á familia.

Ao acto de toma de posesión, de carácter interno, asistiron o xeneral xefe da 15 Zona da Garda Civil, Anxo Alonso, e o xefe superior de Policía de Galicia, Manuel Vázquez, así como representantes da Delegación e subdelegacións e familiares dos catro novos cargos.

Maica Larriba García (1953) é actualmente secretaria xeral do PSOE local de Pontevedra. É licenciada en Xeografía e Historia e catedrática de Xeografía e Historia desde o ano 1996. Pertence na actualidade ao Corpo de Catedráticos de Ensino Secundario da Xunta de Galicia, con praza no instituto da Xunqueira. Foi concelleira de Educación e Servizos Sociais no Concello de Pontevedra e delegada provincial da Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia.