Maica Larriba, nova subdelegada do Goberno en Pontevedra

Muller e pontevedresa. Desde que Pedro Sánchez se impuxo na moción de censura e relevou a Mariano Rajoy como presidente do Goberno de España especulábase sobre quen podería asumir un dos principais cargos do goberno na provincia, a Subdelegación do Goberno, e había un perfil que estaba claro: tiña que ser muller e da capital. Finalmente, cumpríronse os vaticinios e asumirá o cargo a actual secretaria do PSOE local, Maica Larriba.

A propia Maica Larriba confirmou o seu nomeamento este venres. Ademais, fontes socialistas confirmaron que o delegado do Goberno en Galicia, Javier Losada, nomeado polo Consello de Ministros no cargo hai dúas semanas, asinou este venres o nomeamento.

Maica Larriba asumirá o cargo en cuestión de días, pero aínda non hai data para o acto oficial. Debe ser inminente porque, co seu nomeamento, cesa a ata agora subdelegada en funcións, de modo que é necesario cubrir a vacante no período de tempo máis breve posible.

Maica Larriba será a segunda muller en asumir o cargo, tras o período breve nas dependencias da Subdelegación do Goberno de Ana María Ortiz. Precisamente, polo breve que foi ese mandato, as quinielas falaban de que unha muller debería tomar a testemuña. Ademais, tocaba que fose unha pontevedresa, pois ata agora ningún subdelegado do Goberno do PSOE fora natural da cidade do Lérez, senón que todos procedían de Vigo, e hai décadas que o PP tampouco nomeaba a un veciño da capital.

A veterana socialista foi firme defensora de Pedro Sánchez durante os últimos anos e atesoura unha longa traxectoria no PSOE. Ademais, cumpre un dos requisitos necesarios para ser subdelegada do Goberno, ser funcionaria do grupo A.

Profesora de profesión, desde 1982 ten praza no Instituto da Xunqueira 1 de Pontevedra e no seu currículo figura ser concelleira en Pontevedra durante oito anos, entre 1987 e 1995, e delegada da Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia en Pontevedra durante o goberno bipartito.