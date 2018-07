Unha veciña de Vilaboa non irá a prisión se logra legalizar a súa casa ou demolela nun prazo de dous anos

Veciños de 'Salvemos Vilaboa', ás portas do xulgado en apoio á veciña de Postemirón © Mónica Patxot Enrique López Patricio, portavoz de 'Salvemos Vilaboa' © Mónica Patxot Veciños de 'Salvemos Vilaboa', ás portas do xulgado en apoio á veciña de Postemirón © Mónica Patxot

Unha veciña de Postemirón, en Vilaboa, sentou este martes no banco dos acusados do Xulgado do Penal número 1 de Pontevedra para render contas por un delito contra a ordenación do territorio polo que a Fiscalía lle pedía inicialmente unha pena de dous anos de prisión por construír a súa casa nun terreo rústico non urbanizable. Tras alcanzar un acordo de conformidade, esa condena reduciuse a un ano e evitará cumprila a cambio de que, nun prazo de dous anos, proceda á legalización da casa a través da novo PXOM de Vilaboa ou á súa demolición.

O fiscal do caso, Alejandro Tuero González, ofreceu un acordo de conformidade á veciña tendo en conta que neste procedemento producíronse dilacións indebidas, pois pasaron máis de catro anos entre que se incoaron dilixencias e o caso chegou a xuízo, un atraso que non se pode imputar nin á acusada nin tampouco á complexidade do asunto.

Estas dilacións son unha circunstancia atenuante da responsabilidade penal, de modo que reduciu á metade a pena de prisión e rebaixou a responsabilidade civil solicitada.

Tras ese acordo, a afectada, que prefire que non se difunda o seu nome, recoñeceu os feitos e aceptou cumprir ese ano de prisión e pagar, en concepto de responsabilidade civil, unha multa de doce meses a razón de catro euros diarios, un total de 1.440 euros que a súa avogada pediu que pague en dez prazos de 144 euros cada un. Ademais, o fiscal informou a favor de que esa pena quede suspendida e non teña que entrar en prisión, sempre baixo a condición de que non cometa outro delito nese período, de que pague a multa e de que, no prazo deses dous anos, legalícese a situación.

A afectada asume a obrigación de acreditar ante o xuíz en dous anos que demoleu a súa casa ou puido adecuala á legalidade vixente, isto é, que se adapte ás normas urbanísticas do municipio. Vilaboa carece de Plan Xeral de Ordenación Municipal, pero tanto esta veciña como o alcalde, Luís Poceiro, presente no xuízo, confían en que estea aprobado antes dese prazo de dous anos e poida evitar esa demolición.

O xuíz, Juan José Trashorras, optou por ditar sentenza xa na sala e, unha vez que a afectada conformouse e comprometeuse a cumprir a lei nese prazo de dous anos, comunicoulle que sería condenada coa súa conformidade á prisión e a multa acordadas. A condena inclúe a prohibición de realizar promocións inmobiliarias durante un ano.

Esta conformidade evitou a celebración do xuízo e a declaración dos técnicos da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), que denunciaron o caso ante a Fiscalía tras detectar que esta veciña empezou a construír a súa vivenda en Postemirón incumprindo a ordenación urbanística. Ela, pola súa banda, en todo este procedemento alegou que se informou no Concello de Vilaboa sobre a situación urbanística do seu terreo e animouse a empezar a construír ante o convencemento de que o PXOM se aprobaría antes de que terminase a súa construción e podería legalizala. Con todo, iso non pasou.

A súa avogada, Alba María Cea, valorou que este acordo de conformidade supón reducir a pena de prisión e a responsabilidade civil "ao mínimo" e que a aprobación definitiva do PXOM de Vilaboa é "inminente", confía que "nos próximos meses", de modo que lles permitirá "acreditar ante o xulgado" que a casa é legalizable. Segundo asegura, a vivenda "esperamos que se legalice", pois "con algunha matización" é legalizable.

A afectada estivo arroupada antes e durante o xuízo por un nutrido grupo de veciños pertencentes ao colectivo Salvemos Vilaboa. O seu portavoz, Enrique López Patricio, recoñeceu, antes do xuízo, que a estas alturas da loita están "desbordados" e "xa non entendemos nada". Ao seu xuízo, é "unha tolemia que che queiran meter na cárcere por querer facer unha casa, por moito que digan que é delito ambiental" e "pouco ético" que a APLU meta na Fiscalía a uns veciños por construír unha casa.