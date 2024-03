8M | 'Feminismo organizado, patriarcado derrotado'

'Feminismo organizado, patriarcado derrotado', ese foi o lema da gran manifestación do 8 de Marzo, Día Internaciconal da Muller, en Pontevedra.

A unidade marcou este acto reivindicativo que xuntou a diferentes colectivos feministas ademáis de sindicatos e partidos políticos.

Por citar algúns, nesta mobilización, convocada polo Colectivo Feminista de Pontevedra, participaron a Marcha Mundial das Mulleres, Comando Mazá, Bordadoras Transgénero, Avante LGTB+, Fulanas, os sindicatos CIG, UGT e Comisións Obreiras, e representantes do BNG, Partido Socialista.

A manifestación saíu da Praza de España e tardou algo máis dunha hora en completar o seu percorrido ata rematar no Palco da Música da Alameda, onde tivo lugar a lectura dun manifesto que comezaba sinalando que "o feminismo pontevedrés, conformado por asociacións e colectivos feministas e LGTB+, sindicatos, partidos políticos e mulleres de a pé, berra unha vez máis por aquelas que non poden berrar e polas que, querendo, non o poden facer".

"A única maneira de combater a nosa precariedade e facer ver as violencias que sufrimos cada día é organizarnos", proclamaba este manifesto.

Ademáis, nesta declaración fíxose referencia á precariedade, á discriminación e á vulnerabilidade, sobre todo das mulleres racializadas, discapacitas ou migrantes. "Ser muller galega e nacer nun contexto occidental non é sinónimo de gozar de todos os dereitos fundamentais", denunciouse.

O manifesto tamén sinalou as novas formas de explotación e os perigos das redes sociais, advertindo de que "debemos protexer ás nosas cativas desas prácticas e condenar e denunciar a estes influencers que non deixan de ser proxenetas 2.0". "O machismo reinvéntase ante as reivindicacións feministas", alertaron.

"Reivindicamos referente culturais que sirvan de exemplo para a mocidade LGTBIQA+. Sen referentes, a mocidade seguirá agochando a súa identidade", leuse neste manifesto.

O mal tempo condicionou este acto de protesta e impediu o remate que estaba previsto cunha festa na Praza de España.