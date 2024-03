8M | Alumnas do Sánchez Cantón dan voz ao feminismo: "Hai que debilitar as masculinidades hexemónicas"

Acto institucional do 8M na Subdelegación do Goberno de Pontevedra © Mónica Patxot

Oito estudantes do instituto Sánchez Cantón de Pontevedra protagonizaron este venres o acto institucional celebrado na Subdelegación do Goberno con motivo do 8M, Día da Muller. Nel, reivindicaron o "firme compromiso" da sociedade cun "país feminista".

"Nada nin ninguén pode impedir que España se consolide, ano tras ano, como un país feminista", subliñaron Tala, Cristina, Greta, Carlota, Ánxela, Manuela, Marta e Paula, as alumnas de segundo da ESO que leron o manifesto elaborado para esta conmemoración.

A igualdade de xénero, sostiveron, está a dar "pasos firmes" grazas ao impulso de homes e mulleres, converténdose nunha "pedra angular da transformación social".

A pesar diso, recoñeceron que existen "cuestións pendentes", entre elas seguir loitando contra a violencia machista, porque os seus datos "seguen sendo terribles". Desde 2003, foron asasinadas 1.243 mulleres. Cinco delas nos tres primeiros meses deste ano.

Ademais, esta lacra social cobrouse a vida tamén de 52 menores e 438 nenos e nenas quedaron orfos pola acción dos maltratadores contra as súas nais.

A iso sumaron as "estruturas patriarcais" que fan que as mulleres teñan "peores condicións de partida" para vivir as súas vidas e "paguen as crises con máis sufrimento que os homes", porque os coidados seguen a depender fundamentalmente delas.

Estas oito estudantes do Sánchez Cantón, que estiveron acompañadas da coordinadora de igualdade do centro, Conchi Díaz, defenderon que a educación debe ser unha ferramenta clave para avanzar na igualdade, na autonomía corporal e na diversidade.

"Hai que debilitar as masculinidades hexemónicas, que son a base da reprodución das violencias", afirmaron no seu manifesto, avanzando para identificar canto antes ameazas como a discriminación, o abuso ou as violencias sexuais, traballando ademais para previlas.

Neste acto institucional polo 8M tamén interveu o subdelegado do Goberno, Abel Losada, que puxo en valor o traballo "feminista e progresista" do executivo que preside Pedro Sánchez e relacionou directamente as políticas sociais cos avances en igualdade.

Losada pediu a toda a sociedade que "plante cara a calquera intento de regresión" nos avances do feminismo, xa que advertiu que as conquistas en dereitos logradas nos últimos anos "nunca hai que dalas por feitas" e deben ser consolidadas.