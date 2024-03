8M | A Deputación conmemora o Día da Muller advertindo de que "a Igualdade se debilita coa confrontación"

Acto institucional do 8M na Deputación © Mónica Patxot Acto institucional do 8M na Deputación © Mónica Patxot Acto institucional do 8M na Deputación © Mónica Patxot

A presidenta da Asociación Empresarias Galicia, Susana Pérez Iglesias, foi a encargada de ler o manifesto no acto institucional organizado este venres pola Deputación de Pontevedra con motivo do 8 de Marzo, Día da Muller no que advertiu de que "a Igualdade se debilita coa confrontación e vólvese poderosa cando existe unión".

No seu discurso Susana Pérez destacou que "parece mentira que a día de hoxe a Igualdade siga sendo un reto e non unha realidade" e indicou que "no noso día a día seguímonos atopando con malos xestos cando falamos de Igualdade e pedimos o noso espazo".

A presidenta da Asociación Empresarias Galicia incidiu en que "a pregunta máis repetida é: non tedes xa igualdade?" á que ela mesma respondeu cun "rotundamente, non".

Para Susana Pérez resulta "esgotador" que exista unha "reacción negativa" en "certo público" ante a igualdade ou o feminismo polo que propuxo "dirixir a mirada á base de todo e empezar a entender dunha vez que falar de igualdade é falar de dereitos. Que temos os mesmos dereitos que os homes e isto é o que defende o feminismo".

Neste sentido incidiu na importancia de "educar en igualdade desde idades moi temperás".

Tamén mencionou no seu discurso que "temos que facer fronte a desafíos significativos" e apuntou que "as empresarias aínda nos atopamos con barreiras" e "xa non só fálase do teito de cristal senón dos banzos rotos" ademais da "baixa representación en todos os niveis" que se agudiza nos postos con maior responsabilidade.

"A tolerancia e o respecto son piares que sosteñen sociedades inclusivas e empresas saudables", manifestou Susana Pérez, que recalcou que "as empresarias somos parte fundamental do cambio".

Segundo sostivo, "incorporar todo o talento feminino ás empresas supoñería un aumento de máis de 156.000 millóns de euros no PIB de España, nin máis nin menos que un 8%".

Por último, Susana Pérez asegurou que "as nosas reivindicacións non poden ser entendidas como unha guerra senón como a única alternativa para o aumento da competitividade no mundo empresarial" xa que "son a única forma de lograr unha sociedade máis xusta".

LUIS LÓPEZ

Na súa intervención neste acto, o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López referiuse a esta data como "o símbolo dun camiño, o da Igualdade, no que temos aínda moitísimo que percorrer".

Para Luis López a xornada do 8 de Marzo "debe manter o seu carácter reivindicativo para non esquecerse de que aínda quedan moitos dereitos que conquistar". Ademais fixo un "chamamento á unión" porque, segundo dixo, "se esa ponte cara á Igualdade cruzámola xuntos estou seguro de que chegaremos antes á meta".

Segundo sinalou o mandatario provincial "sería un paradoxo que mentres tratamos de reducir as fendas de xénero ábranse outras de carácter político e ideolóxico sen ningún motivo".

Este acto, que estivo aberto a toda a cidadanía, incluíu un concerto do dúa Fillas de Cassandra, que interpretaron en directo as cancións "As Moiras", "A veciña do cuarto", "Antígona" e "Tataravoa".