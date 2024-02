Lea municipal entre PP e PSOE con cualificativos de "histérica" ou "machista" e alusións ao caso Koldo

O Teatro Principal de Pontevedra acolleu este luns unha tensa sesión do Pleno municipal na que os grupos do Partido Popular e do Partido Socialista tiveron un duro enfrontamento a pesar de que a gran maioría dos asuntos da orde do día foron aprobados por unanimidade.

Os grupos da oposición defenderon no pleno varias mocións nas que instaban o goberno local que poña en marcha actuacións de mellora nos barrios da Seca e Ponte Muíños, con todo, dedicáronse a presentar emendas ás súas respectivas mocións.

As intervencións de populares e socialistas foron subindo o ton ata que o portavoz do PSdeG, Iván Puentes chegou a chamar "histérica" á concelleira do PP Pepa Pardo que lle reprochou esa alusión "machista" esixíndolle desculpas, algo que non se produciu pois Puentes matizou que só quería dicir que "a vexo moi nerviosa".

Pola súa banda, o portavoz do PP, Rafa Domínguez preguntou aos concelleiros do PSOE "¿Qué tal está su amigo Koldo?" interesándose tamén pola dimisión do ex ministro Ábalos de quen dixo que "hay unas fotos muy interesantes de algunos de ustedes paseando por Pontevedra con él con mascarillas".

A alusión foi censurada por Iván Puentes como unha "desvergoña" e unha mostra de "falta de ética política". "Xa sabemos que a vostedes gústalles moito a froita", contestou Puentes, "mellor tomen kiwis".

Rafa Domínguez volveulle a reprochar a Iván Puentes o apoio ao BNG para que Miguel Anxo Fernández Lores sexa o alcalde de Pontevedra a pesar de que "el señor Lores a usted no lo puede ver delante" e que "aparta" aos socialistas do goberno local "por su incompetencia supina".

Ademais o líder local do PP manifestou que "su ministra le dejó en ridículo con el Pontevedra Bluf" confirmando, segundo dixo, que non existe un compromiso para investir 25 millóns en Pontevedra.

ACORDOS ADOPTADOS

A pesar deste agre debate, o pleno da corporación aprobou cos votos PP e do PSOE unha moción dos populares na que instan ao Concello a permitir a "liberdade de acceso" a todas as instalacións deportivas municipais, xa que entenden que existen "agravios comparativos" entre os pontevedreses que acompañan aos seus familiares para adestrar no complexo deportivo da Xunqueira cos que se exercitan en Campañó ou en Monte Porreiro.

Nunha segunda moción o PP logrou o apoio unánime para reclamar a humanización do barrio da Seca, que inclúa como aspectos esenciais e entre outros, o arranxo das beirarrúas con baldosas rotas e rúas con pequenas fochas, roza de beirarrúas, o arranxo da totalidade dos patios comúns das casas de titularidade municipal, a reposición do mobiliario urbano roto ou en mal estado, así como a creación de zonas de esparexemento e colocación de bancos para persoas maiores e nenos.

Tamén pide a limpeza das rúas, substitución dos contedores rotos, incremento do número e reposición de papeleiras, a mellora das canalizacións e o pintado das liñas separadoras das prazas de aparcadoiro público.

Melloras para outro barrio, o de Ponte Muíños, foron demandadas polo grupo socialista contando de novo co apoio de toda a corporación para urxir unha solución aos problemas de saneamento do coñecido antigamente como poboado de Celulosas e impulsar o deseño dun plan de reurbanización integral e mellora da mobilidade para o barrio.

A moción do grupo socialista quere resolver as recorrentes inundacións de augas fecais que se producen nos bloques situados na parte baixa do barrio en días de choivas intensa. Instan o goberno local a habilitar un período de bonificación da taxa por conectarse á rede, incentivando a conexión do 100% das vivendas e permita clausúraa definitiva da antiga canalización (carente de separación de pluviais e fecais).

O PSOE tamén defendeu unha segunda moción na que pediron a dotación dunha rede de aseos inclusivos na cidade e o impulso de axudas para a adaptación de baños en vivendas. De novo foi aprobada a iniciativa por unanimidade.

Por último, Rafa Domínguez afirmou que a aprobación de todas estas mocións era unha "alegría efímera" porque o alcalde "no va a hacer absolutamente nada" do que se lle demanda o pleno, ao que Lores pediu unha marxe de tempo para actuar, tan pronto como o goberno local dispoña do orzamento municipal en vigor.