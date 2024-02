Pesar pontevedrés polas vítimas do incendio no edificio de Valencia

Minuto de silencio na Deputación polas vítimas do incendio nun edificio de Valencia © Mónica Patxot Minuto de silencio no Teatro Principal durante o pleno polas vítimas do incendio en Valencia © Mónica Patxot

Pontevedra mostraba este luns a súa solidariedade e o seu pesar coas persoas falecidas e afectadas polo incendio que se rexistraba o xoves 22 na avenida do Maestro Rodrigo, no barrio de Campanar da cidade de Valencia.

Ás 11.00 horas, o Teatro Principal acollía o minuto de silencio que a corporación municipal gardaba en memoria das vítimas, antes de que se iniciase o pleno do mes de febreiro.

Unha hora máis tarde, responsables políticos da Deputación de Pontevedra e tamén persoal da institución concentrábanse nas escaleiras do Pazo Provincial na avenida Montero Ríos coa intención de mostrar o seu agarimo e solidariedade desde a provincia coas persoas que resultaron afectadas pola terrible traxedia que se saldaba con dez falecementos.

Neste acto estivo presente o presidente provincial Luis López; ademais dos deputados Jorge Cubela, Sandra Bastos, Isabel Couselo e Javier Tourís.

Estas concentracións, tamén convocadas en concellos da contorna, realízanse porque tamén o Senado convocaba un minuto de silencio en Madrid este mediodía. Ademais, a Federación Española de Municipios e Provinciais instaba a todos os municipios de España a convocar un acto similar en todos os concellos españois.

Durante as últimas horas, operarios municipais de Valencia realizaban tarefas de limpeza coa retirada de residuos, cinza e outros elementos. A investigación atópase baixo secreto de sumario mentres a policía científica traballa no esclarecemento das causas do incendio.